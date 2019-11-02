Футболіст «Шахтаря» обіцяє згадати судді грішки в матчі проти «Динамо»



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Тарас Степаненко ще поговорить з цим суддею ФК «Шахтар»

Тарас Степаненко зведе порахунки з Віктором Копієвським на аматорському рівні

Опорний хавбек «Шахтаря» Тарас Степаненко, який був вилучений за дві жовті картки у матчі 1/8 Кубка України з «Динамо», висловився про суддівство в цьому матчі.

«Вітаю «Динамо», був хороший матч. Вони виграли за футбольними законами. «Шахтар» не показав свого максимуму, давали багато створювати «Динамо», самі біля воріт суперника нічого не створили небезпечного. Підходи були, але воротарю не довелося робити сейви.

Суддівство Копієвського? Якби це було на аматорському рівні, я б з ним трохи по-іншому розмовляв. На жаль, цього не можна робити на полі, це загрожує санкціями.

Сподіваюся, колись я буду аматором, ветераном, а Копієвський буде десь судити. Тоді з ним поговорю», - сказав Степаненко.

Джерело: UA-Футбол