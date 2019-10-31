Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»

Денис Попов зупинив спочатку Мораєша індивідуально, а потім суперника загалом Іван Вербицький

Донеччани вперше за десять років не гратимуть у фіналі Кубка України

Учора, 30 жовтня, на НСК «Олімпійський» у Києві відбувся один із найяскравіших за останніх кілька років поєдинків внутрішнього українського календаря.

Київське «Динамо» в матчі 1/8 фіналу національного Кубка перемогли у Класичному дербі донецький «Шахтар» - 2:1. Господарі завдяки голу Сергія Сидорчука в першому таймі вели до заключних секунд основного часу, поки цей м'яч не відіграв Тарас Степаненко.

При цьому «Динамо» розпочинало овертайм у меншості, без вилученого Володимира Шепелєва. Втім, дуже скоро вдесятьох залишилися й «гірники» - за друге попередження поле покинув Степаненко.

У підсумку вирішальним став м'яч оборонця Дениса Попова.

Серед можливих суперників «Динамо» в 1/4 фіналу - чернігівська «Десна», «Олександрія», «Маріуполь», полтавська «Ворскла», першолігові «Минай», «Інгулець», а також любительський «Альянс».