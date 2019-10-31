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    Статті

    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Денис Попов зупинив спочатку Мораєша індивідуально, а потім суперника загалом - Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Денис Попов зупинив спочатку Мораєша індивідуально, а потім суперника загалом
    Іван Вербицький

    Донеччани вперше за десять років не гратимуть у фіналі Кубка України

    Учора, 30 жовтня, на НСК «Олімпійський» у Києві відбувся один із найяскравіших за останніх кілька років поєдинків внутрішнього українського календаря.

    Київське «Динамо» в матчі 1/8 фіналу національного Кубка перемогли у Класичному дербі донецький «Шахтар» - 2:1. Господарі завдяки голу Сергія Сидорчука в першому таймі вели до заключних секунд основного часу, поки цей м'яч не відіграв Тарас Степаненко.

    При цьому «Динамо» розпочинало овертайм у меншості, без вилученого Володимира Шепелєва. Втім, дуже скоро вдесятьох залишилися й «гірники» - за друге попередження поле покинув Степаненко.

    У підсумку вирішальним став м'яч оборонця Дениса Попова.

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    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Тотальна агресія. Фоторепортаж з матчу «Динамо» - «Шахтар»
    Іван Вербицький

    Серед можливих суперників «Динамо» в 1/4 фіналу - чернігівська «Десна», «Олександрія», «Маріуполь», полтавська «Ворскла», першолігові «Минай», «Інгулець», а також любительський «Альянс».

     Читайте також: У вогні. Як «Динамо» здолало «Шахтар» на першому морозі
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