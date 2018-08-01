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    Футболіст збірної Росії з футболу розбив машину за майже 150 тисяч доларів

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    Футболіст збірної Росії з футболу розбив машину за майже 150 тисяч доларів

    Федір Смолов розбив свою BMW M5 First Edition у Краснодарі

    У ніч на 1 серпня у Краснодарі на вулиці Ставропольській сталася аварія.

    Як повідомило джерело в оперативних службах регіону, у ДТП взяв участь дуже незвичайний автомобіль – BMW M5 First Edition.

    Така машина у місті всього одна. Їздить на ній дівчина футболіста «Краснодара» Федора Смолова.

    Спортсмен придбав авто навесні та похвалився покупкою своїм передплатникам в Instagram.

    У момент аварії за кермом розкішного автомобіля перебував сам Федір Смолов, інформують «Кубанские новости».

    Сплутати автомобіль з іншим неможливо – у нього унікальний колір кузова. Тираж BMW M5 у версії First Edition обмежений 400 екземплярами, 20 з яких доступні у Росії.

    Ціна на авто починається від 8 990 000 рублів (приблизно 142 тисячі доларів).

    За попередніми даними, в аварії у Краснодарі ніхто не постраждав. Офіційних даних про подію поки немає.

    Зазначається, що Смолов на своїх машинах економити не звик. Його Lamborghini Aventador оцінюється приблизно у майже 500 тисяч доларів.

    Росія ДТП НОВИНИ ФУТБОЛУ автомобіль аварія
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