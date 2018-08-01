Футболіст збірної Росії з футболу розбив машину за майже 150 тисяч доларів



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Федір Смолов розбив свою BMW M5 First Edition у Краснодарі

У ніч на 1 серпня у Краснодарі на вулиці Ставропольській сталася аварія.

Як повідомило джерело в оперативних службах регіону, у ДТП взяв участь дуже незвичайний автомобіль – BMW M5 First Edition.

Така машина у місті всього одна. Їздить на ній дівчина футболіста «Краснодара» Федора Смолова.

Спортсмен придбав авто навесні та похвалився покупкою своїм передплатникам в Instagram.

У момент аварії за кермом розкішного автомобіля перебував сам Федір Смолов, інформують «Кубанские новости».

Сплутати автомобіль з іншим неможливо – у нього унікальний колір кузова. Тираж BMW M5 у версії First Edition обмежений 400 екземплярами, 20 з яких доступні у Росії.

Ціна на авто починається від 8 990 000 рублів (приблизно 142 тисячі доларів).

За попередніми даними, в аварії у Краснодарі ніхто не постраждав. Офіційних даних про подію поки немає.

Зазначається, що Смолов на своїх машинах економити не звик. Його Lamborghini Aventador оцінюється приблизно у майже 500 тисяч доларів.