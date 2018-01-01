Футболісти англійського клубу викрали таксі у Барселоні
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Повідомляється, що гравці не знали, як дістатися до свого готелю
Чотири гравці англійського футбольного клубу «Вест Бромвіч» викрали таксі у Барселоні.
За даними The Sun, команда перебувала там на невеликому тренувальному зборі.
Чотири футболісти клубу вночі поїхали e порт Барселони, але виявили, що там все закрито, та були змушені шукати дорогу назад.
Спортсмени побачили припарковане таксі, сіли у нього та поїхали у свій готель, передає Sportbox.ru.
Незвичайність ситуації полягає в тому, що водій таксі у цей момент не перебував в автомобілі. Помітивши, що його машина зникла, водій викликав поліцію, яка виявив таксі біля входу у готель.
Зазначається, що четверо підозрюваних були доставлені до відділку. Гравці були відпущені, вони вже повернулися в Англію, але іспанська поліція продовжує розслідування.
Офіційний сайт «Вест Бромвіча» заявив, що ініціював розслідування щодо чотирьох футболістів, пов'язаних з інцидентом в Іспанії.
«Клуб почав власне розслідування інциденту. До завершення розслідування клуб не буде коментувати цю ситуацію», - йдеться в заяві.
Club statement: Albion to investigate incident#WBAhttps://t.co/nsd4zl7AmJ— West Bromwich Albion (@WBA) 16 лютого 2018 р.
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