Футболісти англійського клубу викрали таксі у Барселоні

Повідомляється, що гравці не знали, як дістатися до свого готелю

Чотири гравці англійського футбольного клубу «Вест Бромвіч» викрали таксі у Барселоні. За даними The Sun, команда перебувала там на невеликому тренувальному зборі. Чотири футболісти клубу вночі поїхали e порт Барселони, але виявили, що там все закрито, та були змушені шукати дорогу назад. Спортсмени побачили припарковане таксі, сіли



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Повідомляється, що гравці не знали, як дістатися до свого готелю

Чотири гравці англійського футбольного клубу «Вест Бромвіч» викрали таксі у Барселоні.

За даними The Sun, команда перебувала там на невеликому тренувальному зборі.

Чотири футболісти клубу вночі поїхали e порт Барселони, але виявили, що там все закрито, та були змушені шукати дорогу назад.

Спортсмени побачили припарковане таксі, сіли у нього та поїхали у свій готель, передає Sportbox.ru.

Незвичайність ситуації полягає в тому, що водій таксі у цей момент не перебував в автомобілі. Помітивши, що його машина зникла, водій викликав поліцію, яка виявив таксі біля входу у готель.

Зазначається, що четверо підозрюваних були доставлені до відділку. Гравці були відпущені, вони вже повернулися в Англію, але іспанська поліція продовжує розслідування.

Офіційний сайт «Вест Бромвіча» заявив, що ініціював розслідування щодо чотирьох футболістів, пов'язаних з інцидентом в Іспанії.

«Клуб почав власне розслідування інциденту. До завершення розслідування клуб не буде коментувати цю ситуацію», - йдеться в заяві.

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