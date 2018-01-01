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    Футболісти англійського клубу викрали таксі у Барселоні

    Повідомляється, що гравці не знали, як дістатися до свого готелю
    Чотири гравці англійського футбольного клубу «Вест Бромвіч» викрали таксі у Барселоні. За даними The Sun, команда перебувала там на невеликому тренувальному зборі. Чотири футболісти клубу вночі поїхали e порт Барселони, але виявили, що там все закрито, та були змушені шукати дорогу назад. Спортсмени побачили припарковане таксі, сіли
    • Сьогодні, 20:37
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    Повідомляється, що гравці не знали, як дістатися до свого готелю

    Чотири гравці англійського футбольного клубу «Вест Бромвіч» викрали таксі у Барселоні.

    За даними The Sun, команда перебувала там на невеликому тренувальному зборі.

    Чотири футболісти клубу вночі поїхали e порт Барселони, але виявили, що там все закрито, та були змушені шукати дорогу назад.

    Спортсмени побачили припарковане таксі, сіли у нього та поїхали у свій готель, передає Sportbox.ru.

    Незвичайність ситуації полягає в тому, що водій таксі у цей момент не перебував в автомобілі. Помітивши, що його машина зникла, водій викликав поліцію, яка виявив таксі біля входу у готель.

    Зазначається, що четверо підозрюваних були доставлені до відділку. Гравці були відпущені, вони вже повернулися в Англію, але іспанська поліція продовжує розслідування.

    Офіційний сайт «Вест Бромвіча» заявив, що ініціював розслідування щодо чотирьох футболістів, пов'язаних з інцидентом в Іспанії.

    «Клуб почав власне розслідування інциденту. До завершення розслідування клуб не буде коментувати цю ситуацію», - йдеться в заяві.

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