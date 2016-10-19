Заздрити не гарно: як греки шукали приводу «вкусити» «Динамо». Огляд ЗМІ після матчу Ліги Європи

До Вашої уваги реакція грецьких журналістів на матч Ліги Європи АЕК - «Динамо»

Єврокубки повернулися в Україну. Цього разу – з участю нашого клубу. Мова про матч у межах Ліги Європи в столиці Греції Афінах, де місцевий АЕК приймав київське «Динамо». Гра на стадіоні «Спірос Луїс» принесла два голи й одиниці на табло. Нічия 1:1 – прийнятний результат перед домашнім поєдинком.

До Вашої уваги реакція грецьких журналістів на матч Ліги Європи АЕК - «Динамо»

Єврокубки повернулися в Україну. Цього разу – з участю нашого клубу. Мова про матч у межах Ліги Європи в столиці Греції Афінах, де місцевий АЕК приймав київське «Динамо». Гра на стадіоні «Спірос Луїс» принесла два голи й одиниці на табло. Нічия 1:1 – прийнятний результат перед домашнім поєдинком.

«Главком» не полінився «пройтися» по ЗМІ Греції, щоб зрозуміти про матч, який відбувся напередодні, настрої журналістів та інше.

Видання Gazzetta, як і ледь не всі інші ЗМІ Греції, свою команду тільки хвалить і акцентує увагу на нових досягненнях клубу з Афін. Про «Динамо» вся грецька преса, якщо й згадує, то побіжно, й, власне, нічого доброго про український клуб не пише – наче це господарі «дозволили» Києву здобути вигідну нічию, а ті на полі були статистами...

«…Незважаючи на помилку Бакакіса на 19-й хвилині, яка дозволила «Динамо» забити першим, господарі не здавалися й незадовго до кінця зуміли вирвати нічию. Цей матч став для нас вже 23-м без поразок в усіх турнірах. Варто сказати, що гол Циганкова став єдиним ударом в отвір воріт у виконанні «Динамо». Це Європа, тут карають за кожну помилку... Найкращим гравцем матчу став Христодулопулос, слабкою ланкою – Лівая. Окремо варто сказати про суддівство. Арбітр мав вилучати з поля й Хачеріді, й Гармаша, які награли на червоні картки…»

Автори Sport24 нахвалюють не гравців, а наставника афінського клубу.

«…Сьогодні ми маємо історію про передчуття Маноло Хіменеса, що дозволило отримати гол Астріта Айдаровича у ворота «Динамо». Без сумніву, особливе значення цього голу полягає в тому, що Айдарович забив його першим дотиком до м’яча після виходу на заміну. Крім ролі, яку його удар може відіграти в матчі-відповіді, варто пам’ятати про тренерське «чуття» Хіменеса. Іспанець вирішив випустити Айдаровича в якості третього гравця з заміни, щоб освіжити середню лінію й зробити більш відчутною присутність його команди на чужій половині поля. Коли Айдарович збирався з’явитися в грі, Христодулопулос саме заробив потенційно небезпечний «стандарт»…»

Журналісти OnSports гру проаналізували наступним чином:

«…Кадрові несподіванки від Хіменеса давно стали звичною частиною буднів АЕКа, проте цього разу іспанець перевершив сам себе. Стартовий склад на матч з «Динамо» повністю відрізнявся від тих 11-ти чоловік, які виходили на поле в попередньому матчі! Проте один з тих, хто відпочивав, Бакакіс, на 19-й хвилині зіграв просто жахливо, коли фактично своїми діями створив гольову атаку суперника… По перерві АЕК повністю володів ситуацією, намагався знайти різні шляхи до воріт гостей, і врешті заслужено вирвав нічию. Починаючи із середини другого тайму, на ворота Бойка атаки накочувалися «хвилями», і якби господарям трішки більше щастило, ми б виграли цей матч…»

Ресурс Contra «підказує» гравцям «Динамо», за ким треба стежити максимально активно у матчі в Києві. І з авторами цього сайту важко не погодитися…

«…Для багатьох стало сюрпризом, що Лазарос Христодулопулос почав матч з «Динамо» на лаві запасних. Можливо, це стало сюрпризом навіть для нього самого, проте Хіменес пояснив, що в цього рішення були свої причини тактичного характеру. Іспанський тренер заздалегідь попередив Лазароса, що той вийде на заміну після 50-ї хвилини гри. Проте будь-які розмови тепер не мають жодного значення, тому що Христодулопулос вийшов на поле й зробив гру. Всього лише за 42 хвилини, які він провів на полі, Лазарос віддав 17 гострих передач, здійснив 19 проходів, мав чотири спроби пробити по воротах і сім разів ішов у дриблінг. Все це робилося на половині поля суперника, ближче до його воріт. Нехай йому не вдалося забити самому, проте щонайменше половина заслуги в голі Айдаревича – в його величезному активі. Вийти на заміну в другому таймі й перевернути хід матчу з ніг на голову – саме так і має грати справжній лідер…»

На «закуску» – «неупереджений» потік свідомості від Novasports. Якщо вірити автору цього ресурсу, то перед афінським клубом хіба що гори не знітяться…

«…Для АЕКа результат першого матчу проти київського «Динамо» є несправедливим. Несправедливим з багатьох причин. Перш за все тому, що АЕК показав, що в нього краща команда, ніж у суперника. З першої до останньої хвилини «жовто-чорні» грали краще, і тільки через дрібну помилку пішли з поля не в статусі переможців. Несправедливо, що гості забили в єдиній атаці, яку їм вдалося провести… 65% володіння м’ячем та 13 ударів по воротам, шість з яких – точні, вказують на те, що гравці господарів заслуговували на щось більше, ніж нічия в першому матчі з «Динамо». В Києві вони повинні забрати те, на що заслуговують, щоб продовжити свій європейський шлях…»

Максим Салівон, для «Главкома»