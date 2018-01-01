Футбольний агент розповів про ймовірне рішення CAS у справі «Динамо» і «Маріуполя»

Про остаточний вердикт поки нічого невідомо

«Динамо» сплатить штраф за неявку на матч проти «Маріуполя», однак саму гру команди переграють. Принаймні про це заявив футбольний агент В'ячеслав Заховайло, який розповів про ймовірне рішення CAS у справі «Динамо» і «Маріуполя». «Поки думки розділилися. Виступ екс-заступника глави СБУ в



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Про остаточний вердикт поки нічого невідомо

«Динамо» сплатить штраф за неявку на матч проти «Маріуполя», однак саму гру команди переграють.

Принаймні про це заявив футбольний агент В'ячеслав Заховайло, який розповів про ймовірне рішення CAS у справі «Динамо» і «Маріуполя».

«Поки думки розділилися. Виступ екс-заступника глави СБУ в Києві та Київській області Михайла Глуговського, напевно, стане ключовим. Пілотний вердикт: грошовий штраф для «Динамо» і перегравання», - повідомив він.

«Про остаточний вердикт поки нічого невідомо. Але кияни висіли на волоску», - написав Заховайло.

Нагадаємо, засідання CAS у справі «Динамо» і «Маріуполя» відбулося 12 лютого.

Рішення поки не прийнято.

Нагадаємо, «Динамо» отримало технічну поразку за неявку на матч чемпіонату Прем'єр-ліги з «Маріуполем».

Як відомо, ще у вівторок, 14 листопада, відбулося засідання Апеляційного комітету ФФУ, який прийняв рішення щодо долі матчу ФК «Маріуполь» - «Динамо».

У підсумку спершу Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України, а потім і Апеляційний комітет цієї ж організації прийняли рішення про покарання «Динамо» технічною поразкою (0:3).

Згодом «Динамо» подало до Лозаннського суду апеляцію по матчу з «Маріуполем».