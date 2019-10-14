Футбольний воротар Чех став найкращим гравцем хокейного матчу (відео)
Петр Чех
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Колишній голкіпер «Челсі» дебютував у хокеї
Колишній воротар футбольного клубу «Челсі» та збірної Чехії Петр Чех дебютував у хокеї.
Чех зіграв за напівпрофесіональну команду «Гілфорд Фенікс» з другого хокейного дивізіону Англії. Він вийшов у стартовому складі, пропустив дві шайби та відбив вирішальний післяматчевий буліт, інформує The Metro.
Команда Чеха перемогла 3:2, а його визнали найкращим гравцем матчу.
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