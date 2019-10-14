  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Футбольний воротар Чех став найкращим гравцем хокейного матчу (відео)

    • Розсилка
    Петр Чех - Футбольний воротар Чех став найкращим гравцем хокейного матчу (відео)
    Петр Чех
    Твіттер

    Колишній голкіпер «Челсі» дебютував у хокеї

    Колишній воротар футбольного клубу «Челсі» та збірної Чехії Петр Чех дебютував у хокеї.

    Чех зіграв за напівпрофесіональну команду «Гілфорд Фенікс» з другого хокейного дивізіону Англії. Він вийшов у стартовому складі, пропустив дві шайби та відбив вирішальний післяматчевий буліт, інформує The Metro.

    Команда Чеха перемогла 3:2, а його визнали найкращим гравцем матчу.

    Читайте також: Кріштіану Роналду прилетів до Києва (фото та відео)
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ хокей ФК Челсі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ