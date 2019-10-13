Кріштіану Роналду прилетів до Києва (фото та відео)



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Кріштіану Роналду в Києві Фейсбук

Лідер «Ювентуса» зіграє в складі збірної Португалії проти України

Лідер «Ювентуса» Кріштіану Роналду прибув у складі збірної Португалії до Києва на матч кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2020 року проти України.

Футбольні уболівальники очікували на зіркового форварда в аеропорту та біля готелю. Втім часу для них у футболіста не знайшлося.

Разом з командою Кріштіану Роналду поспішав на поле НСК «Олімпійського», де гості встигли потренуватися.

Збірні України та Португалії зіграють в матчі кваліфікації чемпіонату Європи 14 жовтня. Початок поєдинку о 21:45.