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    Кріштіану Роналду прилетів до Києва (фото та відео)

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    Кріштіану Роналду в Києві - Кріштіану Роналду прилетів до Києва (фото та відео)
    Кріштіану Роналду в Києві
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    Лідер «Ювентуса» зіграє в складі збірної Португалії проти України

    Лідер «Ювентуса» Кріштіану Роналду прибув у складі збірної Португалії до Києва на матч кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи 2020 року проти України.

    Футбольні уболівальники очікували на зіркового форварда в аеропорту та біля готелю. Втім часу для них у футболіста не знайшлося.

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    Кріштіану Роналду прилетів до Києва (фото та відео)
    Кріштіану Роналду прилетів до Києва (фото та відео)
    Кріштіану Роналду прилетів до Києва (фото та відео)

    Разом з командою Кріштіану Роналду поспішав на поле НСК «Олімпійського», де гості встигли потренуватися.

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    Збірні України та Португалії зіграють в матчі кваліфікації чемпіонату Європи 14 жовтня. Початок поєдинку о 21:45.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020 Кріштіану Роналду
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