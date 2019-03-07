  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ф'юрі залишився з носом: WBC призначила суперника Діонтею Вайлдеру

    • Розсилка
    Діонтея Вайлдера зобов'язали проводити обов'язковий захист - Ф'юрі залишився з носом: WBC призначила суперника Діонтею Вайлдеру
    Діонтея Вайлдера зобов'язали проводити обов'язковий захист
    Фото з соцмереж

    Сторонам дали один місяць на те, аби домовитися про поєдинок

    Всесвітня боксерська рада (WBC) ухвалила офіційну постанову і зобов'язала володаря поясу WBC американця Діонтея Вайлдера провести обов'язковий захист проти його співвітчизника - офіційного претендента Домініка Брізіла.

    Читайте також

    Сторонам дали один місяць на те, аби домовитися про поєдинок. Якщо команди не вкладуться в термін, 4 квітня WBC проведе в Мехіко промоутерські торги.

    За даними інсайдерів, команди Брізіла і Вайлдера домовляються про те, щоб провести бій 18 травня на арені Barclays Center у Брукліні (США).

    22 грудня 2018 року Брізіл у дев'ятому раунді нокаутував пуерториканця Карлоса Неґрона. Трьома тижнями раніше Вайлдер зустрівся в рингу з британцем Тайсоном Ф'юрі. Була зафіксована нічия. З того часу сторони жили балачками про повторну зустріч. Як виявилося, балачками порожніми.

     Читайте також: «Реваншу Вайлдера та Ф'юрі не буде», - заява WBC

    Джерело: klitschko-brothers.com

    Читайте також
    бокс Тайсон Ф'юрі WBC Діонтей Вайлдер Домінік Брізіл
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ