Ф'юрі залишився з носом: WBC призначила суперника Діонтею Вайлдеру



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Діонтея Вайлдера зобов'язали проводити обов'язковий захист Фото з соцмереж

Сторонам дали один місяць на те, аби домовитися про поєдинок

Всесвітня боксерська рада (WBC) ухвалила офіційну постанову і зобов'язала володаря поясу WBC американця Діонтея Вайлдера провести обов'язковий захист проти його співвітчизника - офіційного претендента Домініка Брізіла.

Сторонам дали один місяць на те, аби домовитися про поєдинок. Якщо команди не вкладуться в термін, 4 квітня WBC проведе в Мехіко промоутерські торги.

За даними інсайдерів, команди Брізіла і Вайлдера домовляються про те, щоб провести бій 18 травня на арені Barclays Center у Брукліні (США).

22 грудня 2018 року Брізіл у дев'ятому раунді нокаутував пуерториканця Карлоса Неґрона. Трьома тижнями раніше Вайлдер зустрівся в рингу з британцем Тайсоном Ф'юрі. Була зафіксована нічия. З того часу сторони жили балачками про повторну зустріч. Як виявилося, балачками порожніми.

Джерело: klitschko-brothers.com