«Реваншу Вайлдера та Ф'юрі не буде», - заява WBC



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Перший бік завершився внічию AFP

Усе через рішення Тайсона

Тайсон Ф'юрі вирішив відкласти другий поєдинок з чемпіоном за версією WBC Деонтеєм Вайлдером, про це повідомив президент федерації Маурісіо Сулейман у коментарі BoxingScene.

Також він сказав: «У той час як Вайлдер підтвердив готовність захищати свій титул у реванші, Ф'юрі проведе ще один бій, тому реванш відбудеться пізніше».

Перший бій між боксерами відбувся 1 грудня минулого року в Лос-Анджелесі. Британець в перших раундах був більш переконливим, але під кінець Вайлдер двічі відправив в нокдаун Ф'юрі. Завдяки чому і виборов нічию та відстояв титул WBC.