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    «Реваншу Вайлдера та Ф'юрі не буде», - заява WBC

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    Перший бік завершився внічию - «Реваншу Вайлдера та Ф'юрі не буде», - заява WBC
    Перший бік завершився внічию
    AFP

    Усе через рішення Тайсона

    Тайсон Ф'юрі вирішив відкласти другий поєдинок з чемпіоном за версією WBC Деонтеєм Вайлдером, про це повідомив президент федерації Маурісіо Сулейман у коментарі BoxingScene.

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    Також він сказав: «У той час як Вайлдер підтвердив готовність захищати свій титул у реванші, Ф'юрі проведе ще один бій, тому реванш відбудеться пізніше».

    Перший бій між боксерами відбувся 1 грудня минулого року в Лос-Анджелесі. Британець в перших раундах був більш переконливим, але під кінець Вайлдер двічі відправив в нокдаун Ф'юрі. Завдяки чому і виборов нічию та відстояв титул WBC.

     Читайте також: Деонтей Вайлдер відстояв свій титул у бою проти Тайсона Ф'юрі
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