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    «Галичанка» обіграла «Карпати» у матчі за Суперкубок України з гандболу

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    Фото ФГУ - «Галичанка» обіграла «Карпати» у матчі за Суперкубок України з гандболу
    Фото ФГУ

    Львів'янки перемогли 27:24

    Володарем Суперкубка України-2018 стала львівська «Галичанка», яка у важкій боротьбі переграла ужгородські «Карпати».

    Рахунок зустрічі – 27:24 (13:12), інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Це був третій розіграш жіночого Суперкубка, і вже втретє титул дістається «Галичанці», яка також перемагала у 2016 та 2017 роках.

    Найбільш результативною у складі львів’янок стала Наталія Савчин – 6 голів.

    «Карпати», які провели перший офіційний матч під керівництвом нового головного тренера Віктора Чернова, зуміли дати бій фавориткам.

    Суперкубок України 2018 року з гандболу

    Жінки

    «Галичанка» (Львів)  «Карпати» (Ужгород) – 27:24 (13:12)

    «Галичанка»: Салтанюк, Гладун; Савчин - 6, Гайкова - 5, Череп - 3, Стельмах - 5, Маркевич - 1, Давидянц - 2, Поляк - 3, Баранович - 2, Головко, Василяка, Батраковська. Головний тренер – Василь Козар.

    «Карпати»: Воронько, Баятрак - 1, Мелекесцева - 5, Готра - 7, Лезінська - 5, Безрукова - 3, Шипляк - 2, Пилипюк - 1, Гичка, Шваб, Чіковані, Соловйова, Купчак, Тріфонова, Гававка, Семдрей. Головний тренер – Віктор Чернов.

    Суперкубок України Гандбол
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