«Галичанка» обіграла «Карпати» у матчі за Суперкубок України з гандболу



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Фото ФГУ

Львів'янки перемогли 27:24

Володарем Суперкубка України-2018 стала львівська «Галичанка», яка у важкій боротьбі переграла ужгородські «Карпати».

Рахунок зустрічі – 27:24 (13:12), інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

Це був третій розіграш жіночого Суперкубка, і вже втретє титул дістається «Галичанці», яка також перемагала у 2016 та 2017 роках.

Найбільш результативною у складі львів’янок стала Наталія Савчин – 6 голів.

«Карпати», які провели перший офіційний матч під керівництвом нового головного тренера Віктора Чернова, зуміли дати бій фавориткам.

Суперкубок України 2018 року з гандболу

Жінки

«Галичанка» (Львів) – «Карпати» (Ужгород) – 27:24 (13:12)

«Галичанка»: Салтанюк, Гладун; Савчин - 6, Гайкова - 5, Череп - 3, Стельмах - 5, Маркевич - 1, Давидянц - 2, Поляк - 3, Баранович - 2, Головко, Василяка, Батраковська. Головний тренер – Василь Козар.

«Карпати»: Воронько, Баятрак - 1, Мелекесцева - 5, Готра - 7, Лезінська - 5, Безрукова - 3, Шипляк - 2, Пилипюк - 1, Гичка, Шваб, Чіковані, Соловйова, Купчак, Тріфонова, Гававка, Семдрей. Головний тренер – Віктор Чернов.