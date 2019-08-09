Гармаш: Неприємно, що у нас війна з Росією, а Ракицький пішов туди грати



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«Ракицький сам вибирає свою долю і вирішує, як йому жити з цим»

Півзахисник київського «Динамо» Денис Гармаш засудив перехід колишнього захисника донецького «Шахтаря» Ярослава Ракицького в чемпіонат Росії.

«Кожна людина вибирає свою долю. На даний момент неприємно, що він туди перейшов. Але Ракицький сам вибирає свою долю і вирішує, як йому жити з цим. Неприємно, звичайно, що у нас зараз йде війна, а він туди пішов», - сказав Гармаш.

Нагадаємо, нещодавно колишній захисник збірної України Артем Федецький захистив антиукраїнську позицію Ракицького в збірній.

Джерело: Динамомания