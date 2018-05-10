Генеральний директор «Шахтаря» розповів про майбутнє Кайоде і Фонсеки в команді (відео)

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Сергій Палкін та Ярослав Ракицький. Фото: ФК Шахтар

Сергій Палкін розповів про долю деяких гравців «Шахтаря»

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін прокоментував перемогу донецького клубу в фіналі Кубка України і розповів про долю Паулу Фонсека і Кайоде в «Шахтарі».

Про це Палкін розповів у інтерв'ю телеканалу «Футбол».

«Ми в кінці сезону проаналізуємо гру Кайоде, але ми схиляємося до того, щоб викупити його. У нього відмінні дані, він прекрасний футболіст і він зможе допомогти нам, якщо залишиться в команді», - сказав Сергій Палкін.

«За Фонсеку давайте не поспішати. Скоро все стане відомо. Зрозуміло, що всі трофеї, які Паулу виграв, йдуть йому на користь, як тренеру, але про його долю в «Шахтарі» ми оголосимо трохи пізніше», - розповів Палкін.

Нагадаємо, 9 травня донецький «Шахтар» переміг у фіналі Кубка України київське «Динамо» з рахунком 2:0 і в 12-е у своїй історії став володарем почесного трофею. М'ячі на «Дніпро-Арені» у Дніпрі забили Факундо Феррейра та Ярослав Ракицький.