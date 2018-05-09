«Шахтар» - переможець Кубка України з футболу сезону 2017/18

«Шахтар» втретє поспіль став володарем Кубка України з футболу

У фіналі Кубка України «Шахтар» без проблем обіграв «Динамо» завдяки голам Феррейри та Ракицького. Героями матчу стали Феррейра та Ракицький, які у першій половині другого тайму вирішили долю поєдинку. При першому взятті воріт провалився фланг Піваріча: Бутко спокійно прострелив на Феррейру, якому залишалося замкнути