  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Шахтар» - переможець Кубка України з футболу сезону 2017/18

    «Шахтар» втретє поспіль став володарем Кубка України з футболу
    У фіналі Кубка України «Шахтар» без проблем обіграв «Динамо» завдяки голам Феррейри та Ракицького. Героями матчу стали Феррейра та Ракицький, які у першій половині другого тайму вирішили долю поєдинку. При першому взятті воріт провалився фланг Піваріча: Бутко спокійно прострелив на Феррейру, якому залишалося замкнути
    • Сьогодні, 22:25
    • Розсилка
    <p>&laquo;Шахтар&raquo; - переможець Кубка України</p>

    «Шахтар» - переможець Кубка України

    «Шахтар» втретє поспіль став володарем Кубка України з футболу

    У фіналі Кубка України «Шахтар» без проблем обіграв «Динамо» завдяки голам Феррейри та Ракицького.

    Героями матчу стали Феррейра та Ракицький, які у першій половині другого тайму вирішили долю поєдинку.

    При першому взятті воріт провалився фланг Піваріча: Бутко спокійно прострелив на Феррейру, якому залишалося замкнути передачу. Другий гол «гірники» забили завдяки грубій помилці Бойка, якого Ракицький спіймав на протиході ударом зі штрафного.

    Фото: shakhtar.com
    Фото: shakhtar.com

    Впевнена перемога приносить «Шахтарю» 12-й Кубок України. «Динамо» залишається з 11-ма трофеями.

    Кубок України сезону 2017/18

    Фінал

    «Динамо» - «Шахтар» - 0:2

    Голи: Феррейра(47), Ракицький(61)

    «Динамо»: Бойко, Піваріч, Кадар, Бурда, Кендзьора, Шапаренко, Гармаш, Вербіч, Шепелєв, Циганков, Бєсєдін

    «Шахтар»: Пятов, Бутко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Фред, Тайсон, Марлос, Патрік, Феррейра

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України ФК «Динамо» «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ