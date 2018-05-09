«Шахтар» - переможець Кубка України з футболу сезону 2017/18
- Сьогодні, 22:25
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«Шахтар» - переможець Кубка України
«Шахтар» втретє поспіль став володарем Кубка України з футболу
У фіналі Кубка України «Шахтар» без проблем обіграв «Динамо» завдяки голам Феррейри та Ракицького.
Героями матчу стали Феррейра та Ракицький, які у першій половині другого тайму вирішили долю поєдинку.
При першому взятті воріт провалився фланг Піваріча: Бутко спокійно прострелив на Феррейру, якому залишалося замкнути передачу. Другий гол «гірники» забили завдяки грубій помилці Бойка, якого Ракицький спіймав на протиході ударом зі штрафного.
Впевнена перемога приносить «Шахтарю» 12-й Кубок України. «Динамо» залишається з 11-ма трофеями.
Кубок України сезону 2017/18
Фінал
«Динамо» - «Шахтар» - 0:2
Голи: Феррейра(47), Ракицький(61)
«Динамо»: Бойко, Піваріч, Кадар, Бурда, Кендзьора, Шапаренко, Гармаш, Вербіч, Шепелєв, Циганков, Бєсєдін
«Шахтар»: Пятов, Бутко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Фред, Тайсон, Марлос, Патрік, Феррейра
Джерело: Футбол 24