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    «Гоффенгайм» виключив з команди двох футболістів перед грою з «Шахтарем» у Лізі чемпіонів

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    Джошуа Бренет - «Гоффенгайм» виключив з команди двох футболістів перед грою з «Шахтарем» у Лізі чемпіонів
    Джошуа Бренет

    Утім, в клубі наголошують, що нічого серйозного не сталося

    Тренерський штаб німецького «Гоффенгайма» на чолі з Юліаном Нагельсманном вирішив виключити з команди двох гравців перед грою з донецьким «Шахтарем» у Лізі чемпіонів.

    За інформацією видання Bild.de, цими футболістами стали захисник Джошуа Бренет та форвард Ісхак Бельфоділь.

    Зазначається, що причиною цього рішення є порушення дисципліни з боку цих виконавців.

    Утім, в клубі наголошують, що нічого серйозного не сталося.

    Бренет та Бельфоділь не потрапили до заявки команди на гру з «гірниками».

    Цього сезону Бренет провів лише один поєдинок за «біло-синіх».

    Що стосується Бельфоділя, то він двічі виходив на поле у складі бронзового призера Бундесліги.

    Нагадаємо. що зустріч «Шахтар» - «Гоффенгайм» розпочнеться 19 вересня о 19:55 за київським часом.

    Джерело: prosport.tsn.ua

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