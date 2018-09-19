«Гоффенгайм» виключив з команди двох футболістів перед грою з «Шахтарем» у Лізі чемпіонів
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Утім, в клубі наголошують, що нічого серйозного не сталося
Тренерський штаб німецького «Гоффенгайма» на чолі з Юліаном Нагельсманном вирішив виключити з команди двох гравців перед грою з донецьким «Шахтарем» у Лізі чемпіонів.
За інформацією видання Bild.de, цими футболістами стали захисник Джошуа Бренет та форвард Ісхак Бельфоділь.
Зазначається, що причиною цього рішення є порушення дисципліни з боку цих виконавців.
Утім, в клубі наголошують, що нічого серйозного не сталося.
Бренет та Бельфоділь не потрапили до заявки команди на гру з «гірниками».
Цього сезону Бренет провів лише один поєдинок за «біло-синіх».
Що стосується Бельфоділя, то він двічі виходив на поле у складі бронзового призера Бундесліги.
Нагадаємо. що зустріч «Шахтар» - «Гоффенгайм» розпочнеться 19 вересня о 19:55 за київським часом.
Джерело: prosport.tsn.ua