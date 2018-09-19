«Гоффенгайм» виключив з команди двох футболістів перед грою з «Шахтарем» у Лізі чемпіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джошуа Бренет

Утім, в клубі наголошують, що нічого серйозного не сталося

Тренерський штаб німецького «Гоффенгайма» на чолі з Юліаном Нагельсманном вирішив виключити з команди двох гравців перед грою з донецьким «Шахтарем» у Лізі чемпіонів.

За інформацією видання Bild.de, цими футболістами стали захисник Джошуа Бренет та форвард Ісхак Бельфоділь.

Зазначається, що причиною цього рішення є порушення дисципліни з боку цих виконавців.

Утім, в клубі наголошують, що нічого серйозного не сталося.

Бренет та Бельфоділь не потрапили до заявки команди на гру з «гірниками».

Цього сезону Бренет провів лише один поєдинок за «біло-синіх».

Що стосується Бельфоділя, то він двічі виходив на поле у складі бронзового призера Бундесліги.

Нагадаємо. що зустріч «Шахтар» - «Гоффенгайм» розпочнеться 19 вересня о 19:55 за київським часом.

Джерело: prosport.tsn.ua