Голкіпер «Ворскли» Шуст: Борги в команді накопичилися дуже великі



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Богдан Шуст. Фото: footboom.com

З гравцями досі не розрахувалися

Голкіпер «Ворскли» Богдан Шуст підтвердив інформацію про те, що керівництво клубу досі не розрахувалося з боргами по зарплаті.

Однак 32-річний футболіст запевнив, що команда, незважаючи на це, буде і далі намагатися максимально викладатися на полі.

«Так, це дійсно так, з нами досі не розрахувалися. Борги накопичилися дуже великі. Однак на цю тему краще звернутися безпосередньо до керівників клубу. Ми всі - професіонали, тому працюємо максимально навіть в тих умовах, що на даний момент є. Всі прекрасно розуміємо, що потрібно бути повністю готовими до дуже важливих матчів в Лізі Європи і гідно показати себе в цьому турнірі заради наших фанатів», - заявив він.

Нагадаємо, що перед початком чемпіонату існував ризик бойкоту футболістами матчу 1-го туру проти «Динамо», однак поки полтавці провели всі три матчі Прем'єр-ліги.

Станом на початок липня заборгованість клубу перед футболістами оцінювалася терміном в 7-8 місяців, також не були виплачені призові за третє місце в Прем'єр-лізі і вихід в єврокубки.

Джерело: Footboom