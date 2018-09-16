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    Головкін програв Альваресу у поєдинку за пояси WBC і WBA Super

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    Фото взяте telegraf.com.ua - Головкін програв Альваресу у поєдинку за пояси WBC і WBA Super
    Фото взяте telegraf.com.ua

    Мексиканець переміг за рішенням суддів

    16 вересня у Лас-Вегасі на арені T-Mobile відбувся боксерський вечір.

    Головним протистоянням цього вечора став двобій між боксером з Казахстану Геннадієм Головкіним та мексиканцем Саулом Альваресом.

    Спортсмени змагалися одразу за три пояси: WBC, WBA Super і IBO.

    Головкін мав можливість вписати своє ім'я в істрію боксу, адже в разі перемоги йому б вдалося захистити титул чемпіона світу у ваговій категорії до 72,6 кг у 21-й раз поспіль. 

    Проте рішення суддів зафіксувало перемогу саме Сауля Альвареса.

    За оцінками суддів - 114:114, 115:113, 115:113 на користь мексиканця, який став новим чемпіонов у цій вазі. Головкін був настільки розчарований таким вердиктом, що покинув ринг одразу після оголошення результатів, навіть не дочекавшись свого інтерв'ю.

    Джерело: telegraf.com.ua

    бокс
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