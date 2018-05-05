Головкін виявився важчим за Мартиросяна перед поєдинком (відео)

Бій Головкін - Мартиросян пройде в ніч з 5 на 6 травня

Відбулася офіційна церемонія зважування напередодні вечора боксу, в головному бою якого чемпіон WBC, WBA, IBF і IBO Геннадій Головкін (37-0-1, 33 КО) битиметься c Ванесом Мартиросяном (36-3-1, 21 КО). На вагах GGG показав 72,6 кг, в той час як його опонент важив 72,4 кг. Бій Головкін - Мартиросян пройде в ніч з 5 на 6 травня на



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Головкін - Мартиросян

Бій Головкін - Мартиросян пройде в ніч з 5 на 6 травня

Відбулася офіційна церемонія зважування напередодні вечора боксу, в головному бою якого чемпіон WBC, WBA, IBF і IBO Геннадій Головкін (37-0-1, 33 КО) битиметься c Ванесом Мартиросяном (36-3-1, 21 КО).

На вагах GGG показав 72,6 кг, в той час як його опонент важив 72,4 кг.

Бій Головкін - Мартиросян пройде в ніч з 5 на 6 травня на арені StubHub Center в Карсоні, США.

Напередодні боксери також провели дуель поглядів, після чого Ванес заявив, що в майбутньому поєдинку він має намір виплеснути весь голод і гнів, який накопичив поза рингом.

Джерело: xsport.ua