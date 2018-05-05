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    Головкін виявився важчим за Мартиросяна перед поєдинком (відео)

    Бій Головкін - Мартиросян пройде в ніч з 5 на 6 травня
    Відбулася офіційна церемонія зважування напередодні вечора боксу, в головному бою якого чемпіон WBC, WBA, IBF і IBO Геннадій Головкін (37-0-1, 33 КО) битиметься c Ванесом Мартиросяном (36-3-1, 21 КО). На вагах GGG показав 72,6 кг, в той час як його опонент важив 72,4 кг. Бій Головкін - Мартиросян пройде в ніч з 5 на 6 травня на
    • Сьогодні, 17:13
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    Головкін - Мартиросян
    Головкін - Мартиросян

    Бій Головкін - Мартиросян пройде в ніч з 5 на 6 травня

    Відбулася офіційна церемонія зважування напередодні вечора боксу, в головному бою якого чемпіон WBC, WBA, IBF і IBO Геннадій Головкін (37-0-1, 33 КО) битиметься c Ванесом Мартиросяном (36-3-1, 21 КО).

    На вагах GGG показав 72,6 кг, в той час як його опонент важив 72,4 кг.

    Бій Головкін - Мартиросян пройде в ніч з 5 на 6 травня на арені StubHub Center в Карсоні, США.

    Напередодні боксери також провели дуель поглядів, після чого Ванес заявив, що в майбутньому поєдинку він має намір виплеснути весь голод і гнів, який накопичив поза рингом.

    Джерело: xsport.ua

    бокс IBF Геннадій Головкін
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