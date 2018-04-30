Головний тренер «Шахтаря» може повернутися в чемпіонат Португалії

У послугах Фонсеки зацікавлена «Бенфіка»

«Бенфіка» зацікавлена в послугах головного тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеки. Про це повідомляє Noticiasaominuto.com. «Орли» шукають заміну чинному наставнику Рую Віторії, який може бути звільнений після закінчення нинішнього сезону. Також в числі кандидатів на посаду тренера «Бенфіки» називають



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Паулу Фонсека. Фото: ФК Шахтар

У послугах Фонсеки зацікавлена «Бенфіка»

«Бенфіка» зацікавлена в послугах головного тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеки.

Про це повідомляє Noticiasaominuto.com.

«Орли» шукають заміну чинному наставнику Рую Віторії, який може бути звільнений після закінчення нинішнього сезону.

Також в числі кандидатів на посаду тренера «Бенфіки» називають Марку Сілву, який нині очолює «Халл Сіті».

Зазначимо, що Фонсека добре знайомий з чемпіонатом Португалії, так як працював в «Авеші», «Пасуш де Феррейрі», «Порту» і «Бразі».

Раніше стало відомо, що Фонсека може очолити італійський «Наполі».

Контракт Фонсеки з «Шахтарем» закінчується в кінці сезону, і раніше клуб оголошував про старт переговорів щодо нової угоди.

Сам тренер каже, що поки угода не укладена через розбіжності щодо деяких пунктів.

Джерело: xsport.ua