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    Головний тренер «Шахтаря» може повернутися в чемпіонат Португалії

    У послугах Фонсеки зацікавлена «Бенфіка»
    «Бенфіка» зацікавлена в послугах головного тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеки. Про це повідомляє Noticiasaominuto.com. «Орли» шукають заміну чинному наставнику Рую Віторії, який може бути звільнений після закінчення нинішнього сезону. Також в числі кандидатів на посаду тренера «Бенфіки» називають
    • Сьогодні, 17:45
    • Розсилка
    <p>Паулу Фонсека. Фото: ФК Шахтар</p>

    Паулу Фонсека. Фото: ФК Шахтар

    У послугах Фонсеки зацікавлена «Бенфіка»

    «Бенфіка» зацікавлена в послугах головного тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеки.

    Про це повідомляє Noticiasaominuto.com.

    «Орли» шукають заміну чинному наставнику Рую Віторії, який може бути звільнений після закінчення нинішнього сезону.

    Також в числі кандидатів на посаду тренера «Бенфіки» називають Марку Сілву, який нині очолює «Халл Сіті».

    Зазначимо, що Фонсека добре знайомий з чемпіонатом Португалії, так як працював в «Авеші», «Пасуш де Феррейрі», «Порту» і «Бразі».

    Раніше стало відомо, що Фонсека може очолити італійський «Наполі».

    Контракт Фонсеки з «Шахтарем» закінчується в кінці сезону, і раніше клуб оголошував про старт переговорів щодо нової угоди.

    Сам тренер каже, що поки угода не укладена через розбіжності щодо деяких пунктів.

    Джерело: xsport.ua

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