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    Головний тренер «Шахтаря» розповів про продовження контракту з клубом

    Паулу Фонсека тренує «Шахтар» з літа 2016 року
    Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека пролив світло на переговори з клубом за новим контрактом. Контракт Фонсеки з «Шахтарем» закінчується в кінці сезону, і раніше клуб оголошував про старт переговорів щодо нової угоди. Сам тренер каже, що поки угода не укладена через розбіжності щодо деяких пунктів. «Не знаю,
    • Вчора, 11:17
    • Розсилка
    Паулу Фонсека. Фото: ФК Шахтар
    Паулу Фонсека. Фото: ФК Шахтар

    Паулу Фонсека тренує «Шахтар» з літа 2016 року

    Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека пролив світло на переговори з клубом за новим контрактом.

    Контракт Фонсеки з «Шахтарем» закінчується в кінці сезону, і раніше клуб оголошував про старт переговорів щодо нової угоди.

    Сам тренер каже, що поки угода не укладена через розбіжності щодо деяких пунктів.

    «Не знаю, на даний момент є різні можливості. Клуб зробив мені пропозицію про продовження, ми ведемо діалог і вивчаємо певні моменти. Скоро приймемо рішення і оголосимо його вам», - цитує Фонсеку офіційний сайт «Шахтаря».

    «Мені дуже подобається в «Шахтарі». І в той же час є різні аспекти контракту, де ми повинні прийти до угоди. Помітно, що я радий бути в цьому клубі і в Україні. Люди мене поважають, і я щасливий тут», - зазначив він.

    Паулу Фонсека тренує «Шахтар» з літа 2016 року і за цей час по разу виграв з командою чемпіонат, Кубок і Суперкубок України.

    У поточному сезоні «гірники» після 29 турів лідирують в УПЛ, а також вийшли в фінал Кубка, де зіграють з «Динамо».

    Зарубіжні ЗМІ за останні місяці сватали Фонсеку в «Евертон», «Наполі», «Монако» і «Арсенал».

    ЗМІ «Шахтар» Паулу Фонсека
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