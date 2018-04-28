Головний тренер «Шахтаря» розповів про продовження контракту з клубом

Паулу Фонсека тренує «Шахтар» з літа 2016 року

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека пролив світло на переговори з клубом за новим контрактом. Контракт Фонсеки з «Шахтарем» закінчується в кінці сезону, і раніше клуб оголошував про старт переговорів щодо нової угоди. Сам тренер каже, що поки угода не укладена через розбіжності щодо деяких пунктів. «Не знаю,



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Паулу Фонсека. Фото: ФК Шахтар

Паулу Фонсека тренує «Шахтар» з літа 2016 року

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека пролив світло на переговори з клубом за новим контрактом.

Контракт Фонсеки з «Шахтарем» закінчується в кінці сезону, і раніше клуб оголошував про старт переговорів щодо нової угоди.

Сам тренер каже, що поки угода не укладена через розбіжності щодо деяких пунктів.

«Не знаю, на даний момент є різні можливості. Клуб зробив мені пропозицію про продовження, ми ведемо діалог і вивчаємо певні моменти. Скоро приймемо рішення і оголосимо його вам», - цитує Фонсеку офіційний сайт «Шахтаря».

«Мені дуже подобається в «Шахтарі». І в той же час є різні аспекти контракту, де ми повинні прийти до угоди. Помітно, що я радий бути в цьому клубі і в Україні. Люди мене поважають, і я щасливий тут», - зазначив він.

Паулу Фонсека тренує «Шахтар» з літа 2016 року і за цей час по разу виграв з командою чемпіонат, Кубок і Суперкубок України.

У поточному сезоні «гірники» після 29 турів лідирують в УПЛ, а також вийшли в фінал Кубка, де зіграють з «Динамо».

Зарубіжні ЗМІ за останні місяці сватали Фонсеку в «Евертон», «Наполі», «Монако» і «Арсенал».