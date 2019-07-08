Головний тренер збірної Бразилії встановив унікальне досягнення



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Тіте вдалося те, що не вдавалося досі жодному тренерові The Apricity

Бразилець виграв третій топ-турнір

Головний тренер збірної Бразилії Тіте встановив унікальне досягнення. Він став першим в світі фахівцем, який зумів виграти Кубок Америки, Кубок Лібертадорес і Кубок Судамерікана.

Кубок Судамерікана 58-річний фахівець виграв з бразильським клубом «Інтернасьоналом» з Порту-Алеґрі в 2008 році, а Кубок Лібертадорес – зі знаменитим «Корінтіансом» в 2012 році.

Кубок Судамерікана - міжнародне змагання з футболу для клубів країн, що входять в КОНМЕБОЛ. У 2005-2008 роках у турнірі також брали участь представники КОНКАКАФ. Другий за значимістю клубний турнір Південної Америки після Кубка Лібертадорес. Переможець кубка бере участь в аналогу «суперкубка» Південної Америки – Рекопа. З 2010 року переможець турніру отримує путівку в найближчий Кубок Лібертадорес.

Кубок Лібертадорес – футбольний турнір, що проводиться КОНМЕБОЛ серед найкращих клубів країн Південної Америки.

У фіналі Кубка Америки-2019 збірна Бразилії обіграла Перу з рахунком 3:1 і вдев'яте стала чемпіоном турніру.