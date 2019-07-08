  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Наймолодший футболіст в історії чемпіонату Англії продовжить кар'єру в «Ліверпулі»

    • Розсилка
    Харві Елліотт - Наймолодший футболіст в історії чемпіонату Англії продовжить кар'єру в «Ліверпулі»
    Харві Елліотт
    Фото: Everipedia

    На момент дебютної гри в АПЛ Елліотту було 16 років і 30 днів

    Нападаючий лондонського «Фулхема» Харві Елліотт продовжить кар'єру в «Ліверпулі», стверджує The Telegraph.

    За словами видання, 16-річний футболіст прийняв рішення приєднатися до червоних, не дивлячись на пропозиції від інших клубів англійської Прем'єр-ліги, мадридського «Реала» і «Парі Сен-Жермен». У «Фулхем» сподівалися, що форвард погодиться залишитися в команді і підписати перший професійний контракт, з огляду на можливість отримати ігрову практику, проте Харві вирішив, що найкращим рішенням буде можливість грати за «Ліверпуль».

    У минулому сезоні за першу команду «Фулхема» Елліотт зіграв три матчі, провівши в цілому на полі 27 хвилин. Він став наймолодшим гравцем, який прийняв участь в матчі англійської Прем'єр-ліги. На момент дебютної гри в АПЛ футболістові було 16 років і 30 днів.

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ліверпуль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ