Наймолодший футболіст в історії чемпіонату Англії продовжить кар'єру в «Ліверпулі»



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Харві Елліотт Фото: Everipedia

На момент дебютної гри в АПЛ Елліотту було 16 років і 30 днів

Нападаючий лондонського «Фулхема» Харві Елліотт продовжить кар'єру в «Ліверпулі», стверджує The Telegraph.

За словами видання, 16-річний футболіст прийняв рішення приєднатися до червоних, не дивлячись на пропозиції від інших клубів англійської Прем'єр-ліги, мадридського «Реала» і «Парі Сен-Жермен». У «Фулхем» сподівалися, що форвард погодиться залишитися в команді і підписати перший професійний контракт, з огляду на можливість отримати ігрову практику, проте Харві вирішив, що найкращим рішенням буде можливість грати за «Ліверпуль».

У минулому сезоні за першу команду «Фулхема» Елліотт зіграв три матчі, провівши в цілому на полі 27 хвилин. Він став наймолодшим гравцем, який прийняв участь в матчі англійської Прем'єр-ліги. На момент дебютної гри в АПЛ футболістові було 16 років і 30 днів.