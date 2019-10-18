ГПУ відкрила кримінальне провадження проти «Динамо»



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«Динамо» (Київ) Твіттер

Столичний футбольний клуб підозрюють в ухилянні від сплати податків

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом ухиляння від сплати податків у особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ ФК «Динамо» (Київ).

Про це свідчать дані Єдиного реєстру досудових розслідувань. Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження, зареєстроване 17 вересня 2019 року, інформує dt.ua.

У ході досудового розслідування ГПУ встановила, що «Динамо» фінансувалося через банківські рахунки офшорної компанії, ухиляючись від сплати податків.

Посадових осіб «Динамо» звинувачують за ст. 212 ч. 3 ККУ – ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

За попередніми підрахунками ЗМІ, за п'ять років ФК недоплатив у бюджет 445 млн. грн, з яких близько 183 млн. грн мало піти у пенсійний фонд і близько 30 млн. грн - у держбюджет в якості військового збору.