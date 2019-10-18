«Шахтар» цікавиться ще одним португальцем



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Феліпе Соуза Maisfutebol

«Гірники» планують запросити до клубу португальського дієтолога

Донецький «Шахтар» цікавиться португальським дієтологом Феліпе Соузою. Наразі 28-річний Соуза суміщає роботу дієтологом з виступами за команду «Певідема», інформує Maisfutebol.

Об’єкт зацікавленості «гірників» - захисник за футбольним амплуа, родом з Гімарайнша, вихованець місцевої «Віторії». Також виступав за «Амаранте», «Лозаду», «Рибейран» та «Авеш».

Останнім часом Феліпе Соуза зосередив зусилля на кар’єрі дієтолога. З донецьким клубом він співпрацює вже майже рік.

«Співробітництво з «Шахтарем» я почав у листопаді минулого року. Свою роботу я виконав добре, тому мені запропонували продовжити співробітництво», - прокоментував Соуза.

Нагадаємо, наразі «Шахтар» очолює португальський тренер Луїш Каштру, який змінив на посаді співвітчизника Паулу Фонсеку.