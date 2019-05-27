Гравці «Арсеналу» хотіли перед фіналом Ліги Європи провести акцію на підтримку Мхітаряна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генріх Мхітарян

Джерела в УЄФА підтвердили, що будь-які подібні дії заборонені правилами

Футболісти «Арсеналу» не зможуть провести акцію на підтримку півзахисника Генріха Мхітаряна перед початком матчу з «Челсі» у фіналі Ліги Європи.

За інформацією Daily Mail, гравці лондонського клубу хотіли висловити підтримку вірменському хавбеку, вийшовши на розминку перед зустріччю в футболках з його прізвищем на спині.

Джерела в УЄФА підтвердили, що будь-які подібні дії заборонені правилами. Будь-яка форма, яку надягають футболісти, підлягає погодженню, а в організації не підтримують дану акцію.

Азербайджан і Вірменія перебувають у стані конфлікту через суперечку про територіальну приналежність Нагірного Карабаху. Раніше з цієї причини Мхітарян пропустив матч групового етапу Ліги Європи з «Карабахом», а в 2015 році він, виступаючи за дортмундську «Боруссію», не зміг взяти участь в грі з «Габалою».

Джерело: Чемпионат.com