Гравці «Шахтаря» Марлос і Кайоде пропустять поєдинок із «Зорею» через дискваліфікацію

Таким є рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України

У середу, 2 травня, відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ. Розглянувши справу гравців «Шахтаря» Оларенважу Кайоде та Марлоса Ромеро Бонфіма, КДК визначив покарання кожному з них, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Розглянувши поведінку нігерійського нападника, який ударив по голові гравця киян



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Марлос. Фото ФФУ

Таким є рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України

У середу, 2 травня, відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ.

Розглянувши справу гравців «Шахтаря» Оларенважу Кайоде та Марлоса Ромеро Бонфіма, КДК визначив покарання кожному з них, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Розглянувши поведінку нігерійського нападника, який ударив по голові гравця киян Артема Шабанова, КДК ФФУ вирішив відсторонити Кайоде на один матч плюс два матчі умовно.

Також отримав покарання від КДК і Марлос.

За «безсумнівно навмисне отримання жовтої картки з певною метою» гравець ФК «Шахтар» (Донецьк) відсторонений на один матч.

Гру 29-го туру з «Маріуполем» він уже пропустив через те, що це попередження було для нього восьмим, а тепер пропустить ще й наступний поєдинок.

Таким чином, обидва не допоможуть «Шахтарю» у матчі 30-го туру Прем'єр-ліги проти луганської «Зорі».

Окрім того, КДК ФФУ відкрив провадження стосовно гравця ФК «Зоря» (Луганськ) Олександра Сватка, який у матчі з ФК «Верес» (Рівне) завдав супернику удар в обличчя.

Цей епізод залишився непоміченим арбітром зустрічі.