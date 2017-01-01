Гравців і співробітників клубу Другої ліги зобов'язали пройти перевірку на детекторі брехні

У клубі заявили, що таким чином боротимуться з корупцією

Усі гравці та співробітники миколаївського «Суднобудівника», який виступає у Другій лізі чемпіонату України з футболу, цього тижня пройдуть тести на детекторі брехні. Мета – з'ясувати, чи причетні вони до ставок на ігри. «Будь-який гравець або співробітник клубу, хто «провалить» тест на детекторі брехні або



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У клубі заявили, що таким чином боротимуться з корупцією

Усі гравці та співробітники миколаївського «Суднобудівника», який виступає у Другій лізі чемпіонату України з футболу, цього тижня пройдуть тести на детекторі брехні.

Мета – з'ясувати, чи причетні вони до ставок на ігри.

«Будь-який гравець або співробітник клубу, хто «провалить» тест на детекторі брехні або відмовиться проходити його, негайно припинять співпрацю із «Суднобудівником», - сказав головний тренер команди Денніс Люккенс.

«Кожен футболіст і співробітник підписують окрему угоду, розроблену нашим юристом, погоджуючись на проведення тестів на детекторі брехні або на припинення дії контрактів. Не буде корупції у нашому клубі», - додав наставник.

У турнірній таблиці за підсумками осінньої частини «Суднобудівник» займає 10-е місце серед 12-ти команд, маючи 16 очок після 22-х турів.

Джерело: «Николаевские новости»