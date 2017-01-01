Гравцям, які будуть викриті в участі у договірних матчах, заборонятимуть грати за збірні України

За словами Баранки, це має вплинуть на свідомість футболістів і стати важливим моментом

В Україні можуть зробити один важливий крок, який повинен допомогти у боротьбі з договірними матчами. Про це заявив глава комітету з етики та чесної гри Федерації футболу України Франческо Баранка, інформує KomandaOnline. «Я б хотів заявити, що досягнута домовленість про те, що будь-який футболіст, починаючи з віку 17-ти років, який буде



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Франческо Баранка. Фото KomandaOnline

За словами Баранки, це має вплинуть на свідомість футболістів і стати важливим моментом

В Україні можуть зробити один важливий крок, який повинен допомогти у боротьбі з договірними матчами.

Про це заявив глава комітету з етики та чесної гри Федерації футболу України Франческо Баранка, інформує KomandaOnline.

«Я б хотів заявити, що досягнута домовленість про те, що будь-який футболіст, починаючи з віку 17-ти років, який буде викритий в участі у матчах з фіксованим результатом, буде довічно позбавлений можливості виступати за збірні України будь-якого віку», - сказав він.

«Я впевнений, що це вплине на свідомість футболістів і стане важливим моментом у спільній боротьбі зі злом, що руйнує зсередини прекрасну й улюблену всіма нами гру», - додав він.

Зауважимо, що відомий журналіст стверджує, що в Україні щотижня грають договірні матчі.

Окрім того, екс-футболіст «Динамо» та «Шахтаря» вважає, що в Україні багато договірних матчів.

Нагадаємо, реформи в українському футболі можуть призвести до ліквідації молодіжної першості.