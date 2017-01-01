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    Гравцям, які будуть викриті в участі у договірних матчах, заборонятимуть грати за збірні України

    За словами Баранки, це має вплинуть на свідомість футболістів і стати важливим моментом
    В Україні можуть зробити один важливий крок, який повинен допомогти у боротьбі з договірними матчами. Про це заявив глава комітету з етики та чесної гри Федерації футболу України Франческо Баранка, інформує KomandaOnline. «Я б хотів заявити, що досягнута домовленість про те, що будь-який футболіст, починаючи з віку 17-ти років, який буде
    • 21 Грудня, 07:53
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    Франческо Баранка. Фото KomandaOnline
    Франческо Баранка. Фото KomandaOnline

    За словами Баранки, це має вплинуть на свідомість футболістів і стати важливим моментом

    В Україні можуть зробити один важливий крок, який повинен допомогти у боротьбі з договірними матчами.

    Про це заявив глава комітету з етики та чесної гри Федерації футболу України Франческо Баранка, інформує KomandaOnline.

    «Я б хотів заявити, що досягнута домовленість про те, що будь-який футболіст, починаючи з віку 17-ти років, який буде викритий в участі у матчах з фіксованим результатом, буде довічно позбавлений можливості виступати за збірні України будь-якого віку», - сказав він.

    «Я впевнений, що це вплине на свідомість футболістів і стане важливим моментом у спільній боротьбі зі злом, що руйнує зсередини прекрасну й улюблену всіма нами гру», - додав він.

    Зауважимо, що відомий журналіст стверджує, що в Україні щотижня грають договірні матчі.

    Окрім того, екс-футболіст «Динамо» та «Шахтаря» вважає, що в Україні багато договірних матчів.

    Нагадаємо, реформи в українському футболі можуть призвести до ліквідації молодіжної першості.

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