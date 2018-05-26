  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Гравець «Ліверпуля» розвив неймовірну швидкість в розіграші Ліги чемпіонів

    • Розсилка
    Мохамед Салах. Фото: Goal.com - Гравець «Ліверпуля» розвив неймовірну швидкість в розіграші Ліги чемпіонів
    Мохамед Салах. Фото: Goal.com

    Також футболіст з 10-ма голами знаходиться в трійці кращих бомбардирів даного розіграшу Ліги чемпіонів

    Офіційний Twitter Ліги чемпіонів опублікував рейтинг найшвидших гравців поточного розіграшу турніру.

    Очолив рейтинг форвард «Ліверпуля» та збірної Єгипту Мохамед Салах, його максимальна швидкість — 33,8 кілометри за годину.

    На другому місці опинився нападник «Манчестер Юнайтед» Маркус Решфорд (33,5). Далі йдуть захисник «Манчестер Сіті» Кайл Уокер і хавбек «Барселони» Усман Дембеле (обидва — 33,3), а також захисник «Роми» Костас Манолас (33,1).

    Варто зазначити, що Салах з 10-ма голами знаходиться в трійці кращих бомбардирів даного розіграшу ЛЧ.

    Фінал Ліги чемпіонів між «Ліверпулем» і «Реалом» відбудеться у суботу, 26 травня, в Києві. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

    Джерело: УНН

    НОВИНИ ФУТБОЛУ рейтинг Twitter
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ