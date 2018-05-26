Гравець «Ліверпуля» розвив неймовірну швидкість в розіграші Ліги чемпіонів

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Мохамед Салах. Фото: Goal.com

Також футболіст з 10-ма голами знаходиться в трійці кращих бомбардирів даного розіграшу Ліги чемпіонів

Офіційний Twitter Ліги чемпіонів опублікував рейтинг найшвидших гравців поточного розіграшу турніру.

Очолив рейтинг форвард «Ліверпуля» та збірної Єгипту Мохамед Салах, його максимальна швидкість — 33,8 кілометри за годину.

На другому місці опинився нападник «Манчестер Юнайтед» Маркус Решфорд (33,5). Далі йдуть захисник «Манчестер Сіті» Кайл Уокер і хавбек «Барселони» Усман Дембеле (обидва — 33,3), а також захисник «Роми» Костас Манолас (33,1).

Варто зазначити, що Салах з 10-ма голами знаходиться в трійці кращих бомбардирів даного розіграшу ЛЧ.

Фінал Ліги чемпіонів між «Ліверпулем» і «Реалом» відбудеться у суботу, 26 травня, в Києві. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Джерело: УНН