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    Гравець «Марселя» визнаний кращим гравцем тижня в Лізі Європи

    Хавбек випередив нападника «Арсеналу» Олександра Ляказетта
    Півзахисник «Марселя» Дімітрі Пайє визнаний кращим футболістом тижня у Лізі Європи. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА. Пайє, який в домашньому півфінальному матчі з австрійським «Зальцбургом» (2:0) відзначився двома результативними передачами, за підсумками голосування набрав 88% голосів. Хавбек випередив
    • Вчора, 17:42
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    Дімітрі Пайє. Фото: Getty Images
    Дімітрі Пайє. Фото: Getty Images

    Хавбек випередив нападника «Арсеналу» Олександра Ляказетта

    Півзахисник «Марселя» Дімітрі Пайє визнаний кращим футболістом тижня у Лізі Європи.

    Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

    Пайє, який в домашньому півфінальному матчі з австрійським «Зальцбургом» (2:0) відзначився двома результативними передачами, за підсумками голосування набрав 88% голосів.

    Хавбек випередив нападника «Арсеналу» Олександра Ляказетта (12%), який забив гол в матчі з мадридським «Атлетико» (1:1).

    Нагадаємо, що також визначено найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.

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