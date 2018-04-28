Гравець «Марселя» визнаний кращим гравцем тижня в Лізі Європи
- Вчора, 17:42
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Дімітрі Пайє. Фото: Getty Images
Хавбек випередив нападника «Арсеналу» Олександра Ляказетта
Півзахисник «Марселя» Дімітрі Пайє визнаний кращим футболістом тижня у Лізі Європи.
Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.
Пайє, який в домашньому півфінальному матчі з австрійським «Зальцбургом» (2:0) відзначився двома результативними передачами, за підсумками голосування набрав 88% голосів.
Хавбек випередив нападника «Арсеналу» Олександра Ляказетта (12%), який забив гол в матчі з мадридським «Атлетико» (1:1).
Нагадаємо, що також визначено найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів.