Гравець «Марселя» визнаний кращим гравцем тижня в Лізі Європи

Хавбек випередив нападника «Арсеналу» Олександра Ляказетта

Півзахисник «Марселя» Дімітрі Пайє визнаний кращим футболістом тижня у Лізі Європи. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА. Пайє, який в домашньому півфінальному матчі з австрійським «Зальцбургом» (2:0) відзначився двома результативними передачами, за підсумками голосування набрав 88% голосів. Хавбек випередив