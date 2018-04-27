Визначено найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

Футболіст набрав 92% голосів уболівальників

Форвард англійського футбольного клубу "Ліверпуль" Мохаммед Салах визнаний кращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів УЄФА. За результатами голосування на сайті УЄФА, переможцем у номінації «Кращий гравець тижня» майже одностайно став форвард «Ліверпуля» Мохаммед Салах, який набрав 92% голосів уболівальників. Єгипетський хавбек



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Мохаммед Салах. Фото: Getty Images

Футболіст набрав 92% голосів уболівальників

Форвард англійського футбольного клубу "Ліверпуль" Мохаммед Салах визнаний кращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів УЄФА.

За результатами голосування на сайті УЄФА, переможцем у номінації «Кращий гравець тижня» майже одностайно став форвард «Ліверпуля» Мохаммед Салах, який набрав 92% голосів уболівальників.

Єгипетський хавбек Мохаммед Салах відзначився дублем у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА проти італійської «Роми» (5:2). На 36-й хвилині Саллах відправив м'яч у ліву «дев'ятку», скориставшись рикошетом від каркаса воріт, а перед перервою (45+1) Мохамед помітив, що голкіпер Аліссон далеко вийшов з воріт, і забив «джаллороссі» у правий нижній кут.

Другу позицію у голосуванні посів захисник мадридського футбольного клубу «Реал» Марсело – 8%.