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    Визначено найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів

    Футболіст набрав 92% голосів уболівальників
    Форвард англійського футбольного клубу "Ліверпуль" Мохаммед Салах визнаний кращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів УЄФА. За результатами голосування на сайті УЄФА, переможцем у номінації «Кращий гравець тижня» майже одностайно став форвард «Ліверпуля» Мохаммед Салах, який набрав 92% голосів уболівальників. Єгипетський хавбек
    • 27 Квiтня, 16:07
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    Мохаммед Салах. Фото: Getty Images
    Мохаммед Салах. Фото: Getty Images

    Футболіст набрав 92% голосів уболівальників

    Форвард англійського футбольного клубу "Ліверпуль" Мохаммед Салах визнаний кращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів УЄФА.

    За результатами голосування на сайті УЄФА, переможцем у номінації «Кращий гравець тижня» майже одностайно став форвард «Ліверпуля» Мохаммед Салах, який набрав 92% голосів уболівальників.

    Єгипетський хавбек Мохаммед Салах відзначився дублем у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА проти італійської «Роми» (5:2). На 36-й хвилині Саллах відправив м'яч у ліву «дев'ятку», скориставшись рикошетом від каркаса воріт, а перед перервою (45+1) Мохамед помітив, що голкіпер Аліссон далеко вийшов з воріт, і забив «джаллороссі» у правий нижній кут.

    Другу позицію у голосуванні посів захисник мадридського футбольного клубу «Реал» Марсело – 8%.

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