Гравець «Шахтар» травмувався у матчі з «Маріуполем»

Яке саме пошкодження у футболіста – поки що невідомо

Захисник донецького «Шахтаря» Богдан Бутко отримав травму у матчі 29 туру чемпіонату України проти «Маріуполя». Бутко на 70-й хвилині зустрічі «Маріуполь» – «Шахтар» (0:1) отримав сильний удар у праве коліно після зіткнення із Олексієм Биковим. Продовжити гру захисник не зміг і через дві



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Богдан Бутко. Фото: ФК Шахтар

Яке саме пошкодження у футболіста – поки що невідомо

Захисник донецького «Шахтаря» Богдан Бутко отримав травму у матчі 29 туру чемпіонату України проти «Маріуполя».

Бутко на 70-й хвилині зустрічі «Маріуполь» – «Шахтар» (0:1) отримав сильний удар у праве коліно після зіткнення із Олексієм Биковим.

Продовжити гру захисник не зміг і через дві хвилини його замінив Іван Петряк. Яке саме пошкодження у Бутко – поки що невідомо.

У лазареті «гірників» перебувають Ярослав Ракицький та Факундо Феррейра, які не змогли допомогти «Шахтарю» матчі.

Джерело: Футбол 24