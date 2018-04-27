Гравець «Шахтар» травмувався у матчі з «Маріуполем»
- 27 Квiтня, 22:13
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Богдан Бутко. Фото: ФК Шахтар
Яке саме пошкодження у футболіста – поки що невідомо
Захисник донецького «Шахтаря» Богдан Бутко отримав травму у матчі 29 туру чемпіонату України проти «Маріуполя».
Бутко на 70-й хвилині зустрічі «Маріуполь» – «Шахтар» (0:1) отримав сильний удар у праве коліно після зіткнення із Олексієм Биковим.
Продовжити гру захисник не зміг і через дві хвилини його замінив Іван Петряк. Яке саме пошкодження у Бутко – поки що невідомо.
У лазареті «гірників» перебувають Ярослав Ракицький та Факундо Феррейра, які не змогли допомогти «Шахтарю» матчі.
Джерело: Футбол 24