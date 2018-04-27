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    Гравець «Шахтар» травмувався у матчі з «Маріуполем»

    Яке саме пошкодження у футболіста – поки що невідомо
    Захисник донецького «Шахтаря» Богдан Бутко отримав травму у матчі 29 туру чемпіонату України проти «Маріуполя». Бутко на 70-й хвилині зустрічі «Маріуполь» – «Шахтар» (0:1) отримав сильний удар у праве коліно після зіткнення із Олексієм Биковим. Продовжити гру захисник не зміг і через дві
    • 27 Квiтня, 22:13
    • Розсилка
    Богдан Бутко. Фото: ФК Шахтар
    Богдан Бутко. Фото: ФК Шахтар

    Яке саме пошкодження у футболіста – поки що невідомо

    Захисник донецького «Шахтаря» Богдан Бутко отримав травму у матчі 29 туру чемпіонату України проти «Маріуполя».

    Бутко на 70-й хвилині зустрічі «Маріуполь» – «Шахтар» (0:1) отримав сильний удар у праве коліно після зіткнення із Олексієм Биковим.

    Продовжити гру захисник не зміг і через дві хвилини його замінив Іван Петряк. Яке саме пошкодження у Бутко – поки що невідомо.

    У лазареті «гірників» перебувають Ярослав Ракицький та Факундо Феррейра, які не змогли допомогти «Шахтарю» матчі.

    Джерело: Футбол 24

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