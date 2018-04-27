Прем’єр-ліга. «Шахтар» мінімально здолав «Маріуполь»
- 27 Квiтня, 21:49
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Розсилка
«Шахтар» набрав 69 очок і знову відірвався від «Динамо» на 6 пунктів
У 29 турі УПЛ «гірники» на виїзді обіграли приазовців з рахунком 0:1.
«Шахтар» тривалий час не міг пройти масовану оборону «Маріуполя». Нулі на табло зберігалися до 65 хвилини, коли господарі все ж помилилися. Тайсон п'ятою відкинув м'яч Ісмаїлі, той віддав на хід Кайоде, а нігерійський форвард без проблем переграв голкіпера.
Після пропущеного гола «Маріуполь» не посипався, але й бодай раз небезпечно підійти до воріт П’ятова не спромігся. Футболісти «Шахтаря» до фінального свистка атакували в'яло – рахунок більше не змінився.
Таким чином, «Шахтар» набрав 69 очок і знову відірвався від «Динамо» на 6 пунктів. «Маріуполь» з 36 балами залишився на 5 місці в турнірній таблиці.
Чемпіонат України. Прем’єр-ліга
29-ий тур
«Маріуполь» – «Шахтар» – 0:1
Гол: Кайоде(65)
Джерело: Футбол 24