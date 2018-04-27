  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Прем’єр-ліга. «Шахтар» мінімально здолав «Маріуполь»

    «Шахтар» набрав 69 очок і знову відірвався від «Динамо» на 6 пунктів
    У 29 турі УПЛ «гірники» на виїзді обіграли приазовців з рахунком 0:1. «Шахтар» тривалий час не міг пройти масовану оборону «Маріуполя». Нулі на табло зберігалися до 65 хвилини, коли господарі все ж помилилися. Тайсон п'ятою відкинув м'яч Ісмаїлі, той віддав на хід Кайоде, а нігерійський форвард без проблем
    • 27 Квiтня, 21:49
    • Розсилка
    &laquo;Маріуполь&raquo; &ndash; &laquo;Шахтар&raquo;. Фото: Getty Images
    «Маріуполь» – «Шахтар». Фото: Getty Images

    «Шахтар» набрав 69 очок і знову відірвався від «Динамо» на 6 пунктів

    У 29 турі УПЛ «гірники» на виїзді обіграли приазовців з рахунком 0:1.

    «Шахтар» тривалий час не міг пройти масовану оборону «Маріуполя». Нулі на табло зберігалися до 65 хвилини, коли господарі все ж помилилися. Тайсон п'ятою відкинув м'яч Ісмаїлі, той віддав на хід Кайоде, а нігерійський форвард без проблем переграв голкіпера.

    Після пропущеного гола «Маріуполь» не посипався, але й бодай раз небезпечно підійти до воріт П’ятова не спромігся. Футболісти «Шахтаря» до фінального свистка атакували в'яло – рахунок більше не змінився.

    Таким чином, «Шахтар» набрав 69 очок і знову відірвався від «Динамо» на 6 пунктів. «Маріуполь» з 36 балами залишився на 5 місці в турнірній таблиці.

    Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

    29-ий тур

    «Маріуполь» – «Шахтар» – 0:1

    Гол: Кайоде(65)

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України «Шахтар» ФК «Маріуполь»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ