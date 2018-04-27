Прем’єр-ліга. «Шахтар» мінімально здолав «Маріуполь»

«Шахтар» набрав 69 очок і знову відірвався від «Динамо» на 6 пунктів

У 29 турі УПЛ «гірники» на виїзді обіграли приазовців з рахунком 0:1. «Шахтар» тривалий час не міг пройти масовану оборону «Маріуполя». Нулі на табло зберігалися до 65 хвилини, коли господарі все ж помилилися. Тайсон п'ятою відкинув м'яч Ісмаїлі, той віддав на хід Кайоде, а нігерійський форвард без проблем



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«Маріуполь» – «Шахтар». Фото: Getty Images

«Шахтар» набрав 69 очок і знову відірвався від «Динамо» на 6 пунктів

У 29 турі УПЛ «гірники» на виїзді обіграли приазовців з рахунком 0:1.

«Шахтар» тривалий час не міг пройти масовану оборону «Маріуполя». Нулі на табло зберігалися до 65 хвилини, коли господарі все ж помилилися. Тайсон п'ятою відкинув м'яч Ісмаїлі, той віддав на хід Кайоде, а нігерійський форвард без проблем переграв голкіпера.

Після пропущеного гола «Маріуполь» не посипався, але й бодай раз небезпечно підійти до воріт П’ятова не спромігся. Футболісти «Шахтаря» до фінального свистка атакували в'яло – рахунок більше не змінився.

Таким чином, «Шахтар» набрав 69 очок і знову відірвався від «Динамо» на 6 пунктів. «Маріуполь» з 36 балами залишився на 5 місці в турнірній таблиці.

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга

29-ий тур

«Маріуполь» – «Шахтар» – 0:1

Гол: Кайоде(65)

Джерело: Футбол 24