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    Гравець збірної Панами Торрес зробив татуювання з логотипом ЧС-2018 (фото)

    Дивакувате рішення прийняв захисник збірної Панами
    Захисник збірної Панами Роман Торрес приголомшив своїй татуюванням. Захисник зробив тату у вигляді логотипу ЧС-2018. «Немає нічого кращого, ніж зберегти в пам'яті один з найщасливіших моментів у моєму житті», - написав гравець у своєму акаунті у Twitter. Nada mejor que recordar uno de los momentos más felices de mi vida
    • Сьогодні, 19:29
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    Роман Торрес
    Роман Торрес

    Дивакувате рішення прийняв захисник збірної Панами

    Захисник збірної Панами Роман Торрес приголомшив своїй татуюванням.

    Захисник зробив тату у вигляді логотипу ЧС-2018.

    «Немає нічого кращого, ніж зберегти в пам'яті один з найщасливіших моментів у моєму житті», - написав гравець у своєму акаунті у Twitter.

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