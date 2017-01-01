Гравець збірної Панами Торрес зробив татуювання з логотипом ЧС-2018 (фото)
- Сьогодні, 19:29
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Роман Торрес
Дивакувате рішення прийняв захисник збірної Панами
Захисник збірної Панами Роман Торрес приголомшив своїй татуюванням.
Захисник зробив тату у вигляді логотипу ЧС-2018.
«Немає нічого кращого, ніж зберегти в пам'яті один з найщасливіших моментів у моєму житті», - написав гравець у своєму акаунті у Twitter.
Nada mejor que recordar uno de los momentos más felices de mi vida 10-10- 2017 gracias por el arte @ptyinktattooshop Pancho pic.twitter.com/WULkW5knc2— Román Torres (@romantorres05) 1 декабря 2017 г.