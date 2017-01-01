Гравець збірної Панами Торрес зробив татуювання з логотипом ЧС-2018 (фото)

Дивакувате рішення прийняв захисник збірної Панами

Захисник збірної Панами Роман Торрес приголомшив своїй татуюванням. Захисник зробив тату у вигляді логотипу ЧС-2018. «Немає нічого кращого, ніж зберегти в пам'яті один з найщасливіших моментів у моєму житті», - написав гравець у своєму акаунті у Twitter. Nada mejor que recordar uno de los momentos más felices de mi vida