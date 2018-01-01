Грід-гьорлз, від яких вирішили відмовитися у Формулі-1, замінять грід-кідз

У Ф1 вважають, що це буде надзвичайний момент для молодих дарувань

Формула-1 та FIA анонсували нову програму: перед стартом перегонів таблички з номерами гонщиків триматимуть діти. Нова ініціатива направлена на те, щоб юні пілоти та їхні сім’ї стали повноправною частиною одного з найвидовищніших моментів Гран Прі Формули-1. Дітей обиратимуть місцеві автоспортивні клуби – на власний вибір чи за



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У Ф1 вважають, що це буде надзвичайний момент для молодих дарувань

Формула-1 та FIA анонсували нову програму: перед стартом перегонів таблички з номерами гонщиків триматимуть діти.

Нова ініціатива направлена на те, щоб юні пілоти та їхні сім’ї стали повноправною частиною одного з найвидовищніших моментів Гран Прі Формули-1.

Дітей обиратимуть місцеві автоспортивні клуби – на власний вибір чи за допомогою жеребкування. Вони мають змагатися у картингових чи формулічних серіях.

Щасливці отримають нагоду стояти поруч із 20 найкращими пілотами світу, у той момент коли вони готуються до гонки.

Президент FIA Жан Тодт сказав: «Формула-1 – верхівка автоспорту та мрія для кожного молодого пілота, який змагається у молодіжних серіях у піраміді FIA - від картингу до Ф1.

«Ми раді, що цю мрію трохи наблизимо до них, надаючи нагоду майбутнім чемпіонам стати поруч зі своїми кумирами», - додав він.

Шон Бретчес, голова з комерційних операцій Ф1: «Це буде надзвичайний момент для молодих дарувань: стояти поруч із героями, дивитися, як вони готуються до гонки – еліта еліт всього автоспорту. Для них і їхніх сімей це незабутній досвід. І це буде надихати продовжувати змагатися, тренуватися та вчитися».

Нагадаємо, Формула-1 відмовилася від грід-гьорлз.

Джерело: ua.motorsport.com