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    Григорчук тимчасово покинув посаду головного тренера «Астани»

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    Роман Григорчук - Григорчук тимчасово покинув посаду головного тренера «Астани»
    Роман Григорчук

    Причина - особисті обставини

    Український тренер Роман Григорчук тимчасово залишив посаду головного тренера «Астани» в зв'язку з особистими обставинами.

    Про це повідомив сам тренер.

    «Я сьогодні звернувся до президента клубу з проханням тимчасово відпустити мене з розташування клубу за обставинами особистого характеру. Дане рішення було складним. Але мені допомогло те, що у мене є помічник, якому я можу сміливо довірити виконання обов'язків головного тренера на період моєї відсутності», - повідомив він.

    «Вірю, що до мого повернення команда залишається в надійних руках і не буде негативного впливу на робочий процес і результати клубу. Також хотів би висловити подяку президенту клубу за те, що він зрозумів мої мотиви і прийняв моє прохання»- сказав Григорчук.

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