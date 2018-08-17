Григорчук тимчасово покинув посаду головного тренера «Астани»



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Роман Григорчук

Причина - особисті обставини

Український тренер Роман Григорчук тимчасово залишив посаду головного тренера «Астани» в зв'язку з особистими обставинами.

Про це повідомив сам тренер.

«Я сьогодні звернувся до президента клубу з проханням тимчасово відпустити мене з розташування клубу за обставинами особистого характеру. Дане рішення було складним. Але мені допомогло те, що у мене є помічник, якому я можу сміливо довірити виконання обов'язків головного тренера на період моєї відсутності», - повідомив він.

«Вірю, що до мого повернення команда залишається в надійних руках і не буде негативного впливу на робочий процес і результати клубу. Також хотів би висловити подяку президенту клубу за те, що він зрозумів мої мотиви і прийняв моє прохання»- сказав Григорчук.