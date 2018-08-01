Хачеріді дебютував за ПАОК в офіційному мачті



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Євген Хачеріді

31-річний українець вийшов у стартовому складі на матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

Захисник ПАОКа Євген Хачеріді дебютував в офіційному матчі за грецький клуб.

31-річний українець вийшов у стартовому складі на матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти «Базеля» (1:0, йде перший тайм).

У домашній зустрічі клуб українського захисника переміг з рахунком 2:1.

Нагадаємо, Хачеріді вперше зіграв за новий клуб 29 червня, вийшовши у стартовому складі на товариський матч проти «Андерлехта» (2:2).

30-річний українець перейшов у грецький клуб ще 31 травня, але раніше не міг взяти участь у матчах через відсутність всіх необхідних документів.

Джерело: ua.tribuna.com