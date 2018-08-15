Хачеріді показав фанатам московського «Спартака» щитки у кольорах прапора України (фото)



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Євген по-своєму відсвяткував перемогу ПАОКа над москвичами у Лізі чемпіонів

Захисник грецького ПАОКа та збірної України Євген Хачеріді показав вболівальникам у Москві щитки у кольорах прапора України після матчу зі «Спартаком» у Лізі чемпіонів.

Після фінального свистка футболісти клубу із Салонік пішли дякувати своїм фанатам за підтримку.

У цей час з трибун, на яких розташовувалися спартаківські уболівальники, на адресу гравців грецької команди стали доноситися вигуки.

Хачеріді спустив гетри та вказав фанатам «червоно-білих» на щитки у кольорах українського прапора, стверджує «Спорт-Экспресс».

Після цього український захисник покинув стадіон одним з перших через запасний вихід. Він сів в автобус, де поринув у вивчення телефону.

Російські ЗМІ вже стверджують, що Хачеріді можуть визнати винним у порушенні правила 4 «Екіпірування гравців» правил гри та статті 4 регламенту турніру.

У разі визнання винним, Хачеріді загрожує штраф у кілька тисяч євро.