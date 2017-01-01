Харківський «Локомотив» зазнав гостьової поразки у матчі Кубку «Челлендж»

«Локомотив» швидко розтринькав вагому перевагу та значно ускладнив завдання виходу до наступного раунду

Повернення «Локомотива» на євроарену вийшло зовсім не таким, на яке очікували його вболівальники. Хоча спочатку здавалося, що поєдинок пройде під диктовку саме «залізничників». Поки господарі майданчику «розігрівалися», харківська команда видала стартовий відрізок – 7:1, інформує офіційний сайт Федерації



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«Локомотив» швидко розтринькав вагому перевагу та значно ускладнив завдання виходу до наступного раунду

Повернення «Локомотива» на євроарену вийшло зовсім не таким, на яке очікували його вболівальники.

Хоча спочатку здавалося, що поєдинок пройде під диктовку саме «залізничників». Поки господарі майданчику «розігрівалися», харківська команда видала стартовий відрізок – 7:1, інформує офіційний сайт Федерації волейболу України.

Однак, екстрений тайм-аут, взятий наставником «Брно», дуже швидко повністю змінив розвиток подій на майданчику. У першому сеті, після певного шоку, харків’яни ще знайшли у собі сили боротися, проте чехи свого шансу все ж не втратили.

А надалі «Локо» нагадував лише бліду тінь того самого себе, яким звикли бачити його у чемпіонаті Суперліги.

20 грудня у Харкові відбудеться матч-відповідь.

У звітному поєдинку Юрій Томин записав на свій рахунок 13 очок, а Максим Дрозд – 11.

Кубок «Челлендж» з волейболу

1/16 фіналу

«Брно» (Чехія) – «Локомотив» (Харків, Україна) – 3:0 (25:23, 25:19, 25:19)

«Локомотив»: Остапенко, Синиця, Ковальов, Дрозд, Томин (к), Капаєв; Фомин (л), Євстратов, Кучер, Вієцький.