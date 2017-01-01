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    Харлан і Хижняк - найкращі спортсмени 2017-го року в Україні

    Також відбулося нагородження ще в двох номінаціях
    Міністерство молоді та спорту України на церемонії нагородження «Спортивне сузір'я України» підвело підсумки 2017-го року. Кращою спортсменкою країни стала титулована шаблістка Ольга Харлан, яка в році, що минає завоювала золото на чемпіонаті світу в Лейпцигу, а також виграла кілька етапів Кубка світу. У чоловічій номінації нагорода
    • Сьогодні, 14:25
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    Олександр Хижняк
    Олександр Хижняк

    Також відбулося нагородження ще в двох номінаціях

    Міністерство молоді та спорту України на церемонії нагородження «Спортивне сузір'я України» підвело підсумки 2017-го року.

    Кращою спортсменкою країни стала титулована шаблістка Ольга Харлан, яка в році, що минає завоювала золото на чемпіонаті світу в Лейпцигу, а також виграла кілька етапів Кубка світу.

    У чоловічій номінації нагорода дісталася Олександру Хижняку - перспективний боксер став рекордсменом України за кількістю титулів за рік. Хижняк в 2017-му виграв чемпіонат України U-22, дорослий чемпіонат України, чемпіонат Європи U-22, дорослий чемпіонат Європи і чемпіонат світу, а також став найкращим боксером чемпіонату світу незалежно від вагової категорії.

    Тренер Олександра Хижняка Олександр Хижняк-старший став переможцем в номінації «Тренер сильних духом».

    У номінації «Світове визнання» кращою стала легкоатлетка Юлія Левченко (стрибки у висоту), яка завоювала срібло на чемпіонаті світу і на фінальному етапі Діамантової ліги.

    Джерело: Hronika.info

    чемпіонат Європи Ольга Харлан чемпіонат світу Юлія Левченко чемпіонат України стрибки у висоту Україна
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