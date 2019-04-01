«Хочу щоб я обирав своє майбутнє, а не покоління стартерів», - баскетболіст, син видатного спортсмена про вибори президента



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18-річний Платон Хижняк вважається дуже обдарованим гравцем Фейсбук Платона Хижняка

Платон Хижняк обурений результатами волевиявлення

Платон Хижняк, син померлого торік восени видатного українського баскетболіста Григорія Хижняка, висловив своє ставлення про результати першого туру президентських виборів в Україні.

Зауважимо, що 18-річний Хижняк-молодший зараз теж намагається проявити себе в баскетболі, а університети гри Гуліверів проходить у Литві, де колись зробив собі ім’я його тато.

«Скільки можна відкидати самих себе в безодню? – написав Платон на власній сторінці у «Фейсбуку». – Хочу, щоб я обирав своє майбутнє, а не покоління старперів. Моє майбутнє паскудять бабусі й дідусі, які голосують за бойків, тимошенків і зеленських. Вони не мають критичного мислення, і не розуміють що роблять, але я розумію, що вони зробили для майбутнього мого покоління. Дякую вам велике! Без мого успішного майбутнього не буде вам пенсій. Ви самі обрали голодну смерть в жебрацтві, тому не жалійтеся, що вас не поважають, ви не поважали самих себе!»