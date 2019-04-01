«Хочу щоб я обирав своє майбутнє, а не покоління стартерів», - баскетболіст, син видатного спортсмена про вибори президента
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Платон Хижняк обурений результатами волевиявлення
Платон Хижняк, син померлого торік восени видатного українського баскетболіста Григорія Хижняка, висловив своє ставлення про результати першого туру президентських виборів в Україні.
Зауважимо, що 18-річний Хижняк-молодший зараз теж намагається проявити себе в баскетболі, а університети гри Гуліверів проходить у Литві, де колись зробив собі ім’я його тато.
«Скільки можна відкидати самих себе в безодню? – написав Платон на власній сторінці у «Фейсбуку». – Хочу, щоб я обирав своє майбутнє, а не покоління старперів. Моє майбутнє паскудять бабусі й дідусі, які голосують за бойків, тимошенків і зеленських. Вони не мають критичного мислення, і не розуміють що роблять, але я розумію, що вони зробили для майбутнього мого покоління. Дякую вам велике! Без мого успішного майбутнього не буде вам пенсій. Ви самі обрали голодну смерть в жебрацтві, тому не жалійтеся, що вас не поважають, ви не поважали самих себе!»