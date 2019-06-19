Хорватський захисник Даріо Срна може повернутися в «Шахтар»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Даріо Срна Фейсбук

Колишній капітан «гірників» дасть прес-конференцію в Києві

Хорватський захисник Даріо Срна може повернутися до донецького «Шахтаря». Раніше він попрощався з уболівальниками італійського «Кальярі», за який виступав з минулого літа.

«Важко віднайти вірні слова, аби висловити гордість від перебування в «Кальярі». Ніколи не забуду любов уболівальників та усіх в клубі», написав Срна в Інстаграмі.

Хорватське видання net.hr повідомляє з посиланням на Федерацію футболу Хорватії, що 21 червня Срна дасть прес-конференцію в Києві щодо подальшого розвитку кар’єри.

Також 21 червня в Києві відбудеться прес-конференція нового тренера «гірників» Луїша Каштру.

Хорватські оглядачі припускають, що Срна може стати одним з менеджерів у клубній структурі «Шахтаря».

За «гірників» хорват виступав з 2003 по 2018 рік. Залишив клуб після виявлення позитивної проби на допінг.