Хорватський захисник Даріо Срна може повернутися в «Шахтар»
Колишній капітан «гірників» дасть прес-конференцію в Києві
Хорватський захисник Даріо Срна може повернутися до донецького «Шахтаря». Раніше він попрощався з уболівальниками італійського «Кальярі», за який виступав з минулого літа.
«Важко віднайти вірні слова, аби висловити гордість від перебування в «Кальярі». Ніколи не забуду любов уболівальників та усіх в клубі», написав Срна в Інстаграмі.
Хорватське видання net.hr повідомляє з посиланням на Федерацію футболу Хорватії, що 21 червня Срна дасть прес-конференцію в Києві щодо подальшого розвитку кар’єри.
Також 21 червня в Києві відбудеться прес-конференція нового тренера «гірників» Луїша Каштру.
Хорватські оглядачі припускають, що Срна може стати одним з менеджерів у клубній структурі «Шахтаря».
За «гірників» хорват виступав з 2003 по 2018 рік. Залишив клуб після виявлення позитивної проби на допінг.