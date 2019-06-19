  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Зоря» отримала першого суперника в Лізі Європи

    • Розсилка
    Ліга Європи - «Зоря» отримала першого суперника в Лізі Європи
    Ліга Європи
    Фейсбук

    Луганська команда стартує в другому раунді кваліфікації

    Луганська «Зоря» отримала першого суперника в кваліфікації Ліги Європи.

    Змагання для української команди стартують у другому раунді кваліфікації Ліги Європи. На цій стадії команда Віктора Скрипника зустрінеться з переможцем пари «Будучность» (Чорногорія) – «Нарва Транс» (Естонія).

    Матчі цієї стадії відбудуться 25 липня та 1 серпня.

     Читайте також: Луганську «Зорю» очолив колишній тренер «Вердера»
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Зоря»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ