«Зоря» отримала першого суперника в Лізі Європи
Ліга Європи
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Луганська команда стартує в другому раунді кваліфікації
Луганська «Зоря» отримала першого суперника в кваліфікації Ліги Європи.
Змагання для української команди стартують у другому раунді кваліфікації Ліги Європи. На цій стадії команда Віктора Скрипника зустрінеться з переможцем пари «Будучность» (Чорногорія) – «Нарва Транс» (Естонія).
Матчі цієї стадії відбудуться 25 липня та 1 серпня.
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