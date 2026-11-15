Головна Спорт Ще більше про спорт
search button user button menu button
1726-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Ілля Малінін з «дитячим каскадом» переміг на Гранпрі США з фігурного катання

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Ілля Малінін з «дитячим каскадом» переміг на Гранпрі США з фігурного катання
Американський фігурист вважається одним з найкращих одиночників в історії
фото: Team USA

Зірковий фігурист показав не найбільш впевнене катання на домашньому етапі престижної серії

Американський фігурист Ілля Малінін став переможцем етапу Гранпрі США, який проходить в Еверетті. Про це повідомляє «Главком».

Змагання у США були цікавими не в останню чергу завдяки виступу на турнірі «бога четверних» Іллі Малініна. Минулий сезон для американського фігуриста вийшов справжніми американськими гірками через домінацію на початку сезону та катастрофічний виступ на дебютній для себе Олімпіаді в Турині. Тож цього року Малініну точно є що довести. 

У короткій програмі Малінін показав доволі скромні для себе 96 бала, попри це заробивши солідний гандикап над суперниками завдяки великій складності програми. Основною проблемою прокату став провалений каскад з четверного тулупа та подвійного тулупа, який мав бути в оригіналі потрійним: Малінін отримав збавку і в виконання, і в складності. 

У довільній програмі справи для нього були ще гіршими, адже американець мало того, що почав з заваленого четверного фліпа, так іще й додав в актив помилок каскад «потрійний лутц-подвійний тулуп», який виконують на змаганнях юніори віком 15-16 років. Однак не одному Малініну були притаманні такі помилки: ще гіршим вийшов каскад в естонця українського походження Олександра Селевка, який показав одинарний аксель-подвійний тулуп. 

Малінін програв за підсумками довільної програми італійцю Даніелю Грасслю, але за сумою обійшов усіх суперників та став переможцем змагань. 

Фігурне катання. Гранпрі США. Чоловіче одиночне катання

  1. Ілля Малінін (США) 284,31 бала
  2. Даніель Грассль (Італія) 274,73 бала
  3. Тамір Куперман (Ізраїль) 248,55 бала

Варто відзначити Таміра Купермана, який здобув дебютну медаль Гранпрі. 19-річний ізраїльтянин показав особисті рекорди в усіх програмах, що допомогло йому піднятися на третю сходинку п'єдесталу. 

Нагадаємо, що російський фігурист, який брав участь у пропагандистських концертах, отримав запрошення на Гранпрі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Ще більше про спорт

Ілля Малінін з «дитячим каскадом» переміг на Гранпрі США з фігурного катання
Ілля Малінін з «дитячим каскадом» переміг на Гранпрі США з фігурного катання
Українські шпажистки здолали росіянок і здобули бронзу Кубка світу
Українські шпажистки здолали росіянок і здобули бронзу Кубка світу
Чи отримав статус нейтрального лижника путініст Большунов? Офіційне рішення
Чи отримав статус нейтрального лижника путініст Большунов? Офіційне рішення
Україна увійшла в топ-15 медального заліку Юнацької Олімпіади
Україна увійшла в топ-15 медального заліку Юнацької Олімпіади
Швеція анонсувала неприємні новини для російських спортсменів
Швеція анонсувала неприємні новини для російських спортсменів
14-річна брейкерка Ніколь Джурик здобула для України дев'яту нагороду Юнацької Олімпіади
14-річна брейкерка Ніколь Джурик здобула для України дев'яту нагороду Юнацької Олімпіади

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2026
150K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
142K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
133K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала 13 хвилин
Сьогодні, 23:29
Яке релігійне свято відзначається 16 листопада 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Західний бізнес опинився серед спонсорів російської армії – Bloomberg
Сьогодні, 08:10
Олії вистачить: переробники попередили про іншу загрозу для галузі
Сьогодні, 08:00
Туреччина відмовилася від нових російських АЕС: кого обрала Анкара
Сьогодні, 07:50
Гра GTA 6 встановила рекорд попередніх замовлень: відомі оцінки
Сьогодні, 07:40

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua