Ілля Малінін з «дитячим каскадом» переміг на Гранпрі США з фігурного катання

Зірковий фігурист показав не найбільш впевнене катання на домашньому етапі престижної серії

Американський фігурист Ілля Малінін став переможцем етапу Гранпрі США, який проходить в Еверетті. Про це повідомляє «Главком».

Змагання у США були цікавими не в останню чергу завдяки виступу на турнірі «бога четверних» Іллі Малініна. Минулий сезон для американського фігуриста вийшов справжніми американськими гірками через домінацію на початку сезону та катастрофічний виступ на дебютній для себе Олімпіаді в Турині. Тож цього року Малініну точно є що довести.

У короткій програмі Малінін показав доволі скромні для себе 96 бала, попри це заробивши солідний гандикап над суперниками завдяки великій складності програми. Основною проблемою прокату став провалений каскад з четверного тулупа та подвійного тулупа, який мав бути в оригіналі потрійним: Малінін отримав збавку і в виконання, і в складності.

У довільній програмі справи для нього були ще гіршими, адже американець мало того, що почав з заваленого четверного фліпа, так іще й додав в актив помилок каскад «потрійний лутц-подвійний тулуп», який виконують на змаганнях юніори віком 15-16 років. Однак не одному Малініну були притаманні такі помилки: ще гіршим вийшов каскад в естонця українського походження Олександра Селевка, який показав одинарний аксель-подвійний тулуп.

Малінін програв за підсумками довільної програми італійцю Даніелю Грасслю, але за сумою обійшов усіх суперників та став переможцем змагань.

Фігурне катання. Гранпрі США. Чоловіче одиночне катання

Ілля Малінін (США) 284,31 бала Даніель Грассль (Італія) 274,73 бала Тамір Куперман (Ізраїль) 248,55 бала

Варто відзначити Таміра Купермана, який здобув дебютну медаль Гранпрі. 19-річний ізраїльтянин показав особисті рекорди в усіх програмах, що допомогло йому піднятися на третю сходинку п'єдесталу.

Нагадаємо, що російський фігурист, який брав участь у пропагандистських концертах, отримав запрошення на Гранпрі.