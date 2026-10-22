Російський фігурист, який брав участь у пропагандистських концертах, отримав запрошення на Гранпрі

Євгеній Семененко першочергово не був серед переліку учасників етапу престижної серії у Фінляндії

Російський фігурист Євген Семененко отримав запрошення на Finlandia Trophy Helsinki, який є етапом найпрестижнішої серії змагань – Гранпрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Iltalehti.

Дозаявка росіянина

За інформацією ЗМІ, 23-річний спортсмен має виступити в Гельсінкі 20-21 листопада. Найімовірніше, запрошення він отримав завдяки успішним виступам на міжнародних змаганнях у Словаччині, де здобув перемогу над італійцем Даніелем Грасслем та олімпійським чемпіоном із Казахстану Михаїлом Шайдоровим. Водночас Семененку вже відмовили у візі на етап Гранпрі в Канаді, через що шансів кваліфікуватися до фіналу серії у нього залишається небагато.

Варто зазначити, що на фігуриста в Україні накладено персональні санкції. Причиною стала його участь у пропагандистському концерті «Союз чемпіонів» у Тулі 2022 року, організованому Євгеном Плющенком для прославляння путінського режиму.

Росія з оптимізмом дивиться на повернення на світову арену

Тим часом російська сторона з оптимізмом розцінює ці кроки як початок повернення своїх атлетів на світову арену. Зокрема, за даними агентства ТАСС, запрошення на етап Гранпрі в американському Еверетті також отримала російська фігуристка Олександра Ігнатова, чиї змагання заплановані на 13-15 листопада – за тиждень до турніру у Фінляндії.

Очільник Федерації фігурного катання на ковзанах Росії Олександр Коган уже заявив, що організація очікує на нові запрошення для своїх спортсменів. Нагадаємо, у липні Міжнародний олімпійський комітет повідомив про відмову від рекомендацій 2022-2023 років, які обмежували участь росіян у міжнародних змаганнях. Однак це рішення не означає автоматичного допуску представників РФ до всіх турнірів, оскільки Міжнародний союз ковзанярів наразі зберігає їхнє відсторонення.

Нагадаємо, що прихильниця Путіна фігуристка Валієва впала в депресію через недопуск до міжнародних змагань.