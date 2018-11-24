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    Ілля Марченко не зміг пробитися до півфіналу «челленджера» в Італії

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    Ілля Марченко - Ілля Марченко не зміг пробитися до півфіналу «челленджера» в Італії
    Ілля Марченко
    Фото взяте з сайту ukrinform.ru

    Марченко у боротьбі програє восьмий ракетці турніру ATP у Андрії

    Під час вирішального сету українець вів із брейком 3:1 і мав два брейкпоінта, аби збільшити свою перевагу. Але супернику вдалося зрівняти рахунок і відіграти ще чотири брейкпоінти за рахунку 5:5. Марченко втратив наступний гейм на своїй подачі, який став останнім у цьому протистоянні. Рахунок зустрічі 2:6, 6:2, 5:7.

    Ілля Марченко не виступав у півфіналах на «челленджерах» з вересня 2017 року, коли не зумів пробитися у вирішальний матч в Орлеані.

    У цьому сезоні Ілля стартував лише на 11 турнірах і у Кубку Девіса, а свій найкращий результат показав на «челленджері» у Казахстані на початку жовтня. Тоді Марченко подолав кваліфікацію і достроково завершив боротьбу у чвертьфіналі.

    В 1/2 фіналу суперником Філіппо Бальди стане шостий сіяний Кентен Аліс з Франції (АТР 137).

    Нагадаємо, WTA представила календар на 2019-й рік.

    Джерело: btu.org.ua

    теніс Ілля Марченко
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