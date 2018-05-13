«Інтер» придбає українського воротаря Луніна і віддасть його в оренду в «Болонью»

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Андрій Лунін. Фото: ФК Зоря

Орендна угода Луніна буде розрахована на два роки

Міланський «Інтер» має намір придбати воротаря збірної України і «Зорі» Андрія Луніна, щоб уже в наступному сезоні віддати його в оренду в «Болонью».

Про це інформує La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, міланський клуб влаштовує той факт, що «Болонья» практично забезпечила собі збереження прописки в Серії А на наступний сезон, а, значить, воротар буде виступати на найвищому рівні. Орендна угода Луніна буде розрахована на два роки, після чого українець повернеться в «Інтер» перед останнім роком контракту основного кіпера «нерадзуррі» Саміра Ханданович.

Інші деталі трансферу поки не повідомляються.

Головним конкурентом «Інтера» в боротьбі за підписання Луніна є «Ювентус», який бачить в молодому воротареві заміну Джанлуїджі Буффону. Ще одним претендентом на Луніна є «Ліверпуль».