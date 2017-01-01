Іранського борця змусили програти сутичку росіянину на чемпіонаті світу

Алірез Карімі-Махіані «злив» поєдинок, щоб не зустрітися з представником Ізраїлю

Резонансний інцидент відбувся на молодіжному чемпіонаті світу з вільної боротьби. Іранського борця Аліреза Карімі-Махіані змусили «злити» сутичку з росіянином Аліханом Жабраїловим. Про навмисний програш повідомив сам спортсмен, інформує офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України. Більшу частину поєдинку Карімі-Махіані



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Алірез Карімі-Махіані «злив» поєдинок, щоб не зустрітися з представником Ізраїлю

Резонансний інцидент відбувся на молодіжному чемпіонаті світу з вільної боротьби. Іранського борця Аліреза Карімі-Махіані змусили «злити» сутичку з росіянином Аліханом Жабраїловим.

Про навмисний програш повідомив сам спортсмен, інформує офіційний сайт Федерації греко-римської боротьби України.

Більшу частину поєдинку Карімі-Махіані впевнено лідирував за очками, однак потім перестав чинити опір, і росіянин зумів перемогти.

Іранець розповів, що тренер зажадав від нього програти сутичку, оскільки у разі перемоги він повинен був вийти на ізраїльтянина Урі Калашнікова, передає The New York Times.

Спортсмен був незадоволений тим, що його змусили поступитися через політичні розбіжності.

«Я наполегливо тренувався місяцями, щоб виграти золото, і я легко міг би перемогти. А тепер вся моя важка робота зведена нанівець», - заявив він.

Іранець повинен був зустрітися з ізраїльтянином у сутичці за третє місце, однак знову відмовився від поєдинку. У підсумку Калашніков завоював бронзову медаль.

Відносини між Іраном та Ізраїлем залишаються напруженими з 70-х років минулого сторіччя. Іран не визнає Ізраїль як державу та вважає, що той незаконно окупував палестинські території.