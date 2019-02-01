  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Іспанська футбольна Ла Ліга стала спонсором Кубка Девіса

    • Розсилка
    Іспанська футбольна Ла Ліга стала спонсором Кубка Девіса

    Ла Ліга в минулому році стала партнером команди «Формули-1» «Рено», а також підтримує 64 спортивні федерації Іспанії

    Вища футбольна ліга Іспанії найближчі чотири роки буде спонсором Кубка Девіса, фінал якого з листопада 2019-го проходить за зразком футбольного чемпіонату світу.

    Ла Ліга буде рекламувати фінал Кубок Девіса в своїх міжнародних трансляціях в жовтні, а також привертати увагу до кваліфікації турніру, яка відбувається цього тижня.

    «Партнерство з іншими видами спорту для Кубка Девіса є новим досвідом, - сказав президент Міжнародної федерації тенісу (ITF) Девід Хеггерті. - Це відкриє нам доступ не тільки до тенісних уболівальникам, а й до любителів інших видів спорту».

    Фінансові деталі угоди не повідомляються.

    Ла Ліга, нагадаємо, в минулому році стала партнером команди «Формули-1» «Рено», а також підтримує 64 спортивні федерації Іспанії.

    Джерело: Sports.ru

    Читайте також
    теніс Кубок Девіса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ