Іспанська футбольна Ла Ліга стала спонсором Кубка Девіса



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Ла Ліга в минулому році стала партнером команди «Формули-1» «Рено», а також підтримує 64 спортивні федерації Іспанії

Вища футбольна ліга Іспанії найближчі чотири роки буде спонсором Кубка Девіса, фінал якого з листопада 2019-го проходить за зразком футбольного чемпіонату світу.

Ла Ліга буде рекламувати фінал Кубок Девіса в своїх міжнародних трансляціях в жовтні, а також привертати увагу до кваліфікації турніру, яка відбувається цього тижня.

«Партнерство з іншими видами спорту для Кубка Девіса є новим досвідом, - сказав президент Міжнародної федерації тенісу (ITF) Девід Хеггерті. - Це відкриє нам доступ не тільки до тенісних уболівальникам, а й до любителів інших видів спорту».

Фінансові деталі угоди не повідомляються.

Ла Ліга, нагадаємо, в минулому році стала партнером команди «Формули-1» «Рено», а також підтримує 64 спортивні федерації Іспанії.

Джерело: Sports.ru