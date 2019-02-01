Іспанська футбольна Ла Ліга стала спонсором Кубка Девіса
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Ла Ліга в минулому році стала партнером команди «Формули-1» «Рено», а також підтримує 64 спортивні федерації Іспанії
Вища футбольна ліга Іспанії найближчі чотири роки буде спонсором Кубка Девіса, фінал якого з листопада 2019-го проходить за зразком футбольного чемпіонату світу.
Ла Ліга буде рекламувати фінал Кубок Девіса в своїх міжнародних трансляціях в жовтні, а також привертати увагу до кваліфікації турніру, яка відбувається цього тижня.
«Партнерство з іншими видами спорту для Кубка Девіса є новим досвідом, - сказав президент Міжнародної федерації тенісу (ITF) Девід Хеггерті. - Це відкриє нам доступ не тільки до тенісних уболівальникам, а й до любителів інших видів спорту».
Фінансові деталі угоди не повідомляються.
Ла Ліга, нагадаємо, в минулому році стала партнером команди «Формули-1» «Рено», а також підтримує 64 спортивні федерації Іспанії.
Джерело: Sports.ru