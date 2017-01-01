Іспанська поліція розслідуватиме участь головного тренера «Манчестер Сіті» в подіях у Каталонії

Тренер Зінченка фігурує в звіті Цивільної гвардії, яка розслідує справу про референдум про незалежність Каталонії

Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола потрапив в поле зору іспанських правоохоронних органів. Як повідомляє Mundo Deportivo, Гвардіола фігурує в звіті Цивільної гвардії, яка розслідує справу про референдум про незалежність Каталонії, невизнаного центральною владою країни. Зокрема, в доповіді, який був переданий до



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Хосеп Гвардіола

Тренер Зінченка фігурує в звіті Цивільної гвардії, яка розслідує справу про референдум про незалежність Каталонії

Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола потрапив в поле зору іспанських правоохоронних органів.

Як повідомляє Mundo Deportivo, Гвардіола фігурує в звіті Цивільної гвардії, яка розслідує справу про референдум про незалежність Каталонії, невизнаного центральною владою країни.

Зокрема, в доповіді, який був переданий до Верховного суду країни, Гвардіола згадується як прихильник незалежності регіону, і про те, що тренер кілька разів виступав на мітингах, мета яких полягала в «мобілізації прихильників незалежності».

Також в доповіді згадується і той факт, що Гвардіола, будучи відомою людиною, публічно виступав за звільнення з в'язниці лідерів руху за незалежність, які були заарештовані після невдалого референдуму.

Втім, також повідомляється, що поки що неясно, якими наслідками для тренера може обернутися ця доповідь, і яке рішення прийме суддя на підставі оного.

Нагадаємо, що Гвардіола давно відомий підтримкою ідей незалежності регіону Каталонія від Іспанії.

Також варто згадати, що тренер не раз з'являвся в громадських місцях, в тому числі і на передматчевій прес-конференції і матчу Ліги чемпіонів проти «Феєнорда» з жовтою стрічкою на лацкані піджака, яка є відмітним знаком підтримки незалежності Каталонії, а також активістів, які були затримані за підсумками заворушень в регіоні.

Джерело: ua-football.com